Il Rotary Club Sanremo piange l’ingegner Franco Formaggini

Sanremo è in lutto per la scomparsa dell’ingegner Franco Formaggini, past president e past assistente del Governatore del Rotary Club Sanremo, figura di riferimento per il club e per la città. La notizia è stata accolta con profonda commozione da soci, amici e cittadini.

Ingegnere di formazione, Formaggini ha dedicato gran parte della sua vita all’attività rotariana, ricoprendo incarichi di responsabilità sia all’interno del Club sanremese sia nel più ampio contesto distrettuale, come past assistente del Governatore. Il suo impegno è stato improntato alla dedizione, alla concretezza e all’attenzione verso la comunità, principi che ne hanno contraddistinto l’operato anche al di fuori del Rotary.

«Con Franco perdiamo un amico e un punto di riferimento», ha dichiarato il presidente del Rotary Club Sanremo, Christian Del Vento, a nome di tutti i soci, «Il suo esempio di servizio resterà un patrimonio per il nostro Club e per tutta la città.»