Il Riviera Volley Sanremo passa a Riccò del Golfo, vittoria in rimonta per 3-1
Sabato sera si torna a Villa Citera per la sfida contro la Pallavolo Futura Avis Bertoni
Sanremo. Una prova di carattere permette al Grafiche Amadeo – CiccioGamer89 TCG di conquistare tre punti pesantissimi in trasferta. Sul parquet del Palazzetto dello Sport di Riccò del Golfo, la formazione targata Riviera Volley Sanremo si impone per 3 set a 1 al termine di una gara combattuta ed equilibrata fin dalle prime battute.
Il punteggio finale (25-21, 25-27, 20-25, 22-25) fotografa perfettamente l’andamento di un match giocato punto a punto in ogni singolo parziale. Dopo aver ceduto il primo set ai padroni di casa (25-21), la squadra guidata in campo da capitan Gazzera ha saputo reagire senza scomporsi. La svolta è arrivata nel secondo, tiratissimo parziale, chiuso ai vantaggi sul 25-27: un successo che ha spostato l’inerzia della partita.
Nei due set successivi il copione non è cambiato, con gli avversari sempre in scia ma incapaci di arginare lo sprint finale dei sanremesi, bravi a imporre il proprio gioco e a gestire con freddezza i palloni che scottavano, chiudendo i conti prima sul 20-25 e poi sul definitivo 22-25.
Per il Riviera Volley Sanremo si tratta di una vittoria fondamentale non solo per muovere e scalare la classifica, ma anche per il morale di un gruppo che dimostra di saper soffrire e colpire nei momenti decisivi.
Archiviata la trasferta spezzina, l’attenzione è già rivolta al prossimo impegno di campionato: sabato sera, con fischio d’inizio alle 21, il Grafiche Amadeo – CiccioGamer89 TCG tornerà davanti al proprio pubblico sul campo di Villa Citera a Sanremo, dove ospiterà la Pallavolo Futura Avis Bertoni per dare continuità a questo prezioso successo.