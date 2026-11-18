Il punteggio finale (25-21, 25-27, 20-25, 22-25) fotografa perfettamente l’andamento di un match giocato punto a punto in ogni singolo parziale. Dopo aver ceduto il primo set ai padroni di casa (25-21), la squadra guidata in campo da capitan Gazzera ha saputo reagire senza scomporsi. La svolta è arrivata nel secondo, tiratissimo parziale, chiuso ai vantaggi sul 25-27: un successo che ha spostato l’inerzia della partita.