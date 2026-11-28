Imperia. Il questore Andrea Lo Iacono lascerà nei prossimi giorni la sede di piazza Duomo per assumere la medesima funzione ad Agrigento. Insediatosi a Imperia il 6 maggio 2024, Lo Iacono ha guidato la polizia di Stato in una provincia dalle caratteristiche particolari: un territorio di confine, con la frontiera di Ventimiglia e le sue complesse dinamiche, una forte vocazione turistica e appuntamenti di rilievo nazionale come il Festival della canzone italiana di Sanremo, che ogni anno richiede un imponente impegno sul fronte dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Sotto la sua guida, la questura ha raggiunto diversi risultati operativi: dal rafforzamento del controllo del territorio, con servizi mirati nei centri urbani e nelle aree più sensibili della provincia, alla gestione dei flussi migratori lungo il confine di Ventimiglia, affrontata con equilibrio tra il rigoroso rispetto delle regole e l’attenzione alla dignità delle persone.

Particolarmente incisiva è stata l’attività di prevenzione, con l’adozione di numerosi provvedimenti, tra cui fogli di via obbligatori, avvisi orali e Daspo, a tutela della sicurezza dei cittadini e della vivibilità delle città. Il questore ha mantenuto fede all’impegno assunto fin dal suo arrivo di essere vicino alle fasce più deboli della popolazione: anziani, minori e persone in condizioni di fragilità.

A caratterizzare il suo mandato anche il clima di collaborazione instaurato con la prefettura, la magistratura, le altre forze dell’ordine, le amministrazioni comunali e le realtà associative locali, insieme al rapporto di stima e fiducia costruito con le donne e gli uomini della polizia di Stato in servizio nell’Imperiese.