l'appuntamento|
Il Principe Alberto II di Monaco in visita ufficiale a Ventimiglia il 22 ottobre 2027
Rappresenterà un’importante occasione per valorizzare la storia, le radici e l’identità della città, rafforzando ulteriormente i rapporti storici e culturali che la legano al Principato di Monaco e alla famiglia Grimaldi
Ventimiglia. Ventimiglia si prepara ad accogliere Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco. La visita ufficiale del Sovrano nella città di confine è stata confermata per il 22 ottobre 2027, nell’ambito del programma di visite ai Comuni appartenenti all’Associazione Italiana Siti Storici Grimaldi di Monaco. Nello stesso giorno è prevista la visita nel Comune di Airole.
La comunicazione ufficiale è stata trasmessa al Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, dal Presidente dell’Associazione Italiana Siti Storici Grimaldi di Monaco, Fulvio Gazzola. Si tratta di un appuntamento di particolare prestigio e significato, che testimonia ancora una volta l’attenzione e il legame che il Principe Alberto II riserva ai territori storicamente legati alla famiglia Grimaldi.
Nelle prossime settimane prenderà avvio il confronto tra l’Associazione, l’Amministrazione comunale e gli uffici del Palazzo del Principe per definire nel dettaglio il programma della visita, gli appuntamenti istituzionali e gli aspetti organizzativi.
La visita rappresenterà un’importante occasione per valorizzare la storia, le radici e l’identità di Ventimiglia, rafforzando ulteriormente i rapporti storici e culturali che legano la città al Principato di Monaco e alla famiglia Grimaldi.