4 novembre, il prefetto Giaccari ricorda i militari caduti in Bosnia-Erzegovina: «Vite spezzate nell’adempimento del dovere»

Imperia. Il sacrificio dei caduti, l’impegno di chi serve il Paese e il valore della pace in un’epoca segnata da guerre e tensioni internazionali. Sono i temi al centro delle celebrazioni del 4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, durante le quali sono intervenuti il prefetto Antonio Giaccari e il sindaco, nonché presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola. Due discorsi accomunati dalla volontà di andare oltre la commemorazione, per restituire alla storia un significato capace di parlare al presente.

Il prefetto ha ricordato i quattro militari italiani vittime della recente tragedia in Bosnia-Erzegovina, rivolgendo un pensiero alle loro famiglie e agli undici feriti dello stesso incidente: «Erano quattro militari, erano quattro italiani che prestavano servizio per il nostro Paese e che avevano scelto di dedicare la propria vita al bene degli altri. Vite spezzate improvvisamente nell’adempimento del dovere, a cui oggi dedichiamo il nostro ricordo più commosso». Sono state quindi ripercorse le origini della celebrazione, ricordando che il 4 novembre 1918 entrò in vigore l’armistizio di Villa Giusti, che sancì la fine della Prima guerra mondiale per l’Italia e la vittoria sull’impero austro-ungarico. Un passaggio che segnò anche il completamento del processo di unificazione nazionale. «La ricorrenza in cui valorizziamo il coraggio, la forza e la tenacia di quanti lottarono in difesa della libertà del nostro Paese», ha sottolineato Giaccari, rendendo omaggio alle donne e agli uomini in uniforme che operano sul territorio italiano e all’estero per tutelare i diritti, la legalità e le istituzioni.

A raccogliere il filo della memoria è stato Claudio Scajola, che ha invitato a riflettere sul rischio di trasformare una giornata carica di significato in una semplice consuetudine, destinata a esaurirsi con la conclusione delle cerimonie ufficiali: «Una commemorazione ha valore soltanto se riesce a far vibrare qualcosa in chi ascolta, se sa interrogare il presente», ha affermato il sindaco, richiamando la necessità di non lasciare che il trascorrere degli anni attenui il peso degli avvenimenti. Il presidente della Provincia ha descritto la Grande guerra come una carneficina che costò la vita a centinaia di migliaia di italiani, tra soldati e civili. Eppure, proprio nelle trincee, uomini provenienti da territori, culture e condizioni sociali differenti impararono a riconoscersi parte di una stessa nazione.

Scajola ha tratto una riflessione sull’unità nel presente, soffermandosi anche sulla distanza che sembra separare le generazioni. Da una parte i giovani, convinti di non essere compresi dagli adulti; dall’altra chi guarda ai ragazzi come a persone incapaci di capire. Un «cortocircuito di accuse reciproche che non serve a nessuno», ha osservato, invitando a superare le contrapposizioni e a ritrovare un senso di appartenenza comune. Un’Italia coesa, secondo il primo cittadino, deve garantire opportunità ai propri territori, sostenere le famiglie e consentire alle nuove leve di costruire il futuro senza essere costrette ad abbandonare la terra d’origine.