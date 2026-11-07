Il Parco delle Alpi Liguri protagonista a Olioliva 2026 tra natura, sapori e sostenibilità

Imperia. Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri partecipa a Olioliva 2026 con uno spazio dedicato alla valorizzazione del territorio, delle sue eccellenze enogastronomiche e del turismo sostenibile. Nella cornice di Calata Cuneo, l’ente accoglie visitatori e appassionati all’interno del Padiglione Istituzionale, con uno stand affiancato da quello del progetto Alpimed.

Un’occasione per raccontare le peculiarità di un’area protetta che abbraccia la Val Nervia, la Valle Arroscia e la Valle Argentina, caratterizzata da una biodiversità che unisce l’ambiente mediterraneo alle vette alpine. Un patrimonio naturale riconosciuto anche attraverso la Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS), certificazione che attesta l’impegno nella promozione di un modello di accoglienza rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali.

Il momento centrale della partecipazione è in programma domenica 8 novembre alle 12, nell’Area Laboratori, con uno show cooking istituzionale dedicato ai prodotti tipici e alla tradizione gastronomica dell’entroterra.

Protagonisti saranno gli studenti della scuola alberghiera di Arma di Taggia, guidati dallo chef Livio Revello, impegnati nella preparazione di piatti della cucina locale rivisitati in chiave moderna. Al centro delle ricette, l’olio extravergine di oliva taggiasca e le specialità delle tre valli, per un incontro tra formazione, creatività e valorizzazione delle materie prime.