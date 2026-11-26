Verona. «Io mi candiderò sindaco perché il terzo mandato ci sarà». Claudio Scajola non usa il condizionale. Intercettato oggi pomeriggio da Riviera24 alla 43ª assemblea nazionale dell’Anci, in corso a Verona, il quattro volte ministro, presidente della Provincia e sindaco di Imperia annuncia la propria intenzione di correre ancora per il suo palazzo civico. Una terza candidatura consecutiva, che allo stato attuale la legge non consente nei Comuni con più di 15 mila abitanti, ma sulla quale Scajola sembra non avere più dubbi. «A Imperia si vota fra due anni, penso che il terzo mandato ci sarà già per quelli che votano l’anno prossimo».

L’annuncio arriva pochi minuti dopo una conferenza allo stand della Gazzetta Amministrativa, dove Scajola ha discusso di autonomie locali e pubblica amministrazione insieme al ministro Paolo Zangrillo. Due generazioni di Forza Italia, la vecchia guardia dell’ex ministro berlusconiano e quella dell’attuale titolare della Pubblica amministrazione, ben visto dalla famiglia del Cavaliere, che si ritrovano sulla stessa posizione: superare il limite dei due mandati consecutivi per i sindaci delle città sopra i 15 mila abitanti. Il tema è stato sollevato proprio da Scajola, che avrebbe voluto vedere inserita la novità già nel disegno di legge delega sulla riforma degli enti locali approvato l’altro ieri dal consiglio dei ministri. Zangrillo ha raccolto la provocazione, dichiarandosi inequivocabilmente favorevole al terzo mandato. «Se la sovranità appartiene al popolo, non si può subordinarla al numero degli abitanti di una città. Annuncio il mio sostegno alla proposta di Scajola», ha spiegato il ministro, pur riconoscendo che al momento non ci sono le condizioni politiche per arrivare all’approvazione. Lo stop alla modifica di legge arriverebbe dal principale partito di governo, Fratelli d’Italia, che di sindaci influenti ne ha eletti pochi e spererebbe in un rinnovamento forzato legato a logiche di coalizione, dentro un perimetro in cui il peso della premier Giorgia Meloni fa la differenza.

Le Province tornano elettive, il terzo mandato resta fuori. Il governo ha dato il via libera al disegno di legge delega che punta a superare la riforma Delrio del 2014, ripristinando l’elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali, insieme alle giunte. Un ritorno al passato che Scajola sostiene da tempo e che aveva rilanciato all’assemblea nazionale dell’Upi ospitata a Imperia, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il provvedimento dovrà ora affrontare il percorso parlamentare e la successiva fase attuativa. Anche su questo argomento il ministro Zangrillo ha ammesso che difficilmente il governo in carica avrà il tempo di produrre i decreti attuativi, quindi la questione rimarrà un’eredità per il prossimo Esecutivo. La riforma sicuramente non ha risolto il nodo del terzo mandato per i sindaci delle città più grandi. Scajola, però, guarda già alle amministrative imperiesi del 2028. E quando gli chiediamo se, in caso di ricandidatura, intenda presentarsi ancora da civico oppure con il simbolo di Forza Italia, la risposta apre un altro capitolo imprevisto.

«Mi candiderò cercando qui, come sempre, le persone migliori. Il titolo che avrà la mia lista lo vedrò, anche perché penso che avrò tante liste che mi appoggeranno, ognuna portando il suo nome». Gli facciamo notare che tra quelle liste dovrebbero esserci anche molti simboli di partito, quelli del centrodestra che sta coordinando sul territorio… «Guardi, i simboli in se stessi voglion dire poco. Dipende da chi li rappresenta».

È forse questo il passaggio più significativo dell’intervista. Da settimane Scajola è al centro dell’operazione che punta a ricompattare Forza Italia nel Ponente ligure, chiedendo agli iscritti di abbandonare le ambiguità delle coalizioni trasversali – ne esistono a Sanremo e Bordighera, ma i forzisti sono sparsi tra maggioranza e minoranze anche a Ventimiglia -, e di riconoscersi sotto un’unica bandiera, anche in vista delle elezioni politiche del 2027. A Sanremo il richiamo riguarda direttamente i consiglieri Umberto Bellini, Anna Roberta Di Meco e Luigi Marino, eletti nelle liste civiche a sostegno di Alessandro Mager e successivamente iscrittisi a Forza Italia. I tre sono stati invitati a riunirsi con Patrizia Badino, capogruppo azzurra all’opposizione, anche perché l’ipotesi di un ribaltone in maggioranza è stata esclusa dallo stesso Mager, quando il primo cittadino matuziano ha rinnovato una volta per tutte il patto siglato al ballottaggio con il centrosinistra rappresentato dal vicesindaco Fulvio Fellegara.

A Imperia, invece, Scajola non sembra intenzionato a rinunciare alla formula che gli ha permesso di tornare sindaco nel 2018 e di essere riconfermato nel 2023: una coalizione civica costruita attorno alla propria figura, nella quale i simboli dei partiti sono rimasti fuori dai gruppi di maggioranza per loro scelta. L’ex ministro, tornato ufficialmente in Forza Italia nel 2025 e oggi protagonista del suo rilancio provinciale, lascia dunque aperta la possibilità di presentarsi ancora una volta con liste civiche, senza necessariamente trasformare la propria coalizione in uno schieramento di partito. Si rinnova la formula dell’aperti a tutti, contro nessuno.

Su Mager arriva una precisazione. Nel colloquio con Riviera24, Scajola torna anche sul caso che da giorni agita Palazzo Bellevue. «Abbiamo appena votato a Bordighera, c’è un bravissimo sindaco, le amministrazioni comunali stanno producendo. A Sanremo c’è da chiarire il cambiamento di alcune persone che, essendosi iscritte a Forza Italia, mi pare logico stiano nello stesso gruppo». Dunque tutti con Badino all’opposizione? «Questo non significa collocarli all’opposizione, anche perché Mager ha tutta la mia stima. Io ho indicato a quelli che volevano ascoltarmi che lo votassero».

«Quello di votare a favore o contro, secondo l’efficienza dell’amministrazione e i progetti che si presentano, è un altro problema. Il tema è che, per evitare la confusione, quelli che sono civici sono civici e quelli che sono di un partito sono di un partito. Ma non possono essere in gruppi diversi, un po’ di qua e un po’ di là. Devono stare in un gruppo solo».

A preoccuparlo maggiormente, aggiunge, è la capacità delle amministrazioni di produrre risultati. «Quello che mi preoccupa è vedere che non ci sia troppa lentezza nel fare amministrazione. Nessuno ci obbliga a fare gli amministratori pubblici. Se lo facciamo, tempo pieno, forza e convinzione per far crescere le nostre comunità. Questo è quello che chiedo a tutti e io cerco di fare anche il mio dovere, pur con tutti i miei enormi difetti».

«Con Mager ho un ottimo rapporto», ha detto l’ex ministro. Gli ricordiamo allora i punti di frizione che hanno caratterizzato negli ultimi mesi i rapporti tra Sanremo e Imperia. Dalla presidenza della Conferenza dei sindaci dell’Asl1, passata a Scajola dopo la modifica legislativa regionale a cui Sanremo si è opposta, alla richiesta di ripristinare i fondi ante riparto del Casinò per gli altri Comuni, fino alla vicenda dei consiglieri iscritti a Forza Italia. Ci sono ancora le condizioni perché Mager continui a essere il suo vicepresidente in Provincia? «Io con Mager ho un ottimo rapporto, lo considero una persona di valore».

Sul Casinò torna a ribadire una posizione che Palazzo Bellevue non ha mai condiviso. «Sul Casinò ho riletto l’intervista che fece qualche mese fa l’ex sindaco Maurizio Zoccarato, che fu quello che sospese l’erogazione dei fondi ante riparto, ovvero la distribuzione a tutti gli altri Comuni del territorio di una piccola quota degli utili perché c’era una contingenza particolare. Anche lui dice che è giusto reintrodurli». Il riferimento è alle quote abolite nel 2010, durante l’amministrazione di Zoccarato, quando la casa da gioco attraversava una profonda crisi finanziaria. «Finita la contingenza particolare credo che sia giusto, perché fa parte del fondamento per cui ci furono rinunce di altre città alle concessioni dei Casinò, ripristinare, con uno spirito di solidarietà e di giustizia, una partecipazione agli utili, tra l’altro modesta, delle altre comunità». Un ragionamento che Scajola collega direttamente alla storia della concessione della casa da gioco. «Questo non deve essere un motivo di scontro, questo è un motivo di giustizia. Credo che anche su questo si dovrà vedere la capacità e la grandezza di fare squadra a livello del territorio».

Cita il caso di Ospedaletti, il principale dei Comuni che in passato rinunciarono alla possibilità di avere una concessione per l’azzardo a favore di quella unica di Sanremo. «Credo che si debbano affrontare tutti i temi con apertura mentale, con conoscenza delle cose, della storia. Forse la cosa più importante che dobbiamo fare è cercare di recuperare il consenso della gente verso la politica e per farlo dobbiamo avere amministratori preparati e che abbiano ampie visioni».

Imperia 2028, Scajola prepara già la prossima corsa. Alla fine dell’intervista rimane soprattutto l’annuncio del terzo mandato. Non una generica disponibilità, ma una dichiarazione di ricandidatura che l’ex ministro lega alla convinzione che il Parlamento finirà per modificare la legge in tempo utile.

La riforma, per ora, non c’è. Il governo non ha trovato l’accordo necessario e il disegno di legge delega sulle autonomie locali appena approvato non ha sciolto quel nodo. Ma Scajola ha già individuato il proprio orizzonte. Due anni ancora per arrivare alla scadenza del mandato, nel frattempo il rafforzamento di Forza Italia sul territorio e, se la legge lo permetterà, una nuova candidatura alla guida di Imperia. Con una singolarità che non passa inosservata. Mentre nel resto della provincia chiede agli iscritti azzurri di riconoscersi in un partito e in un gruppo unico, per la propria amministrazione continua a privilegiare le persone rispetto ai simboli. A Sanremo chiede chiarezza sulle tessere di partito. A Imperia, quando si tratta di preparare la propria ricandidatura, risponde che i simboli contano poco. O meglio, dipende sempre da chi li rappresenta.