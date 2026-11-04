Il Mercato dei Fiori “vola” in Olanda, eccellenze e territorio in vetrina all’IFTF

Il direttore Franco Barbagelata: «Quest’anno la nostra presenza qui ha una doppia valenza, perché è anche l’opportunità di presentare al mondo della floricoltura tutti i lavori svolti presso la nostra struttura grazie ai finanziamenti del Pnrr»

Sanremo. Dal cuore della Riviera alle platee internazionali. Il Mercato dei fiori di Sanremo è approdato quest’oggi in Olanda per uno dei momenti chiave dell’intera stagione florovivaistica globale. Dal 3 al 5 novembre, infatti, la struttura matuziana sarà tra i protagonisti dell’International Floriculture Trade Fair (IFTF) di Vijfhuizen, l’evento di riferimento che richiama ogni anno produttori, compratori e professionisti del verde provenienti da ogni angolo del mondo. Un appuntamento imperdibile che si intreccia e si arricchisce in concomitanza con un altro grande evento del settore: la Trade Fair Aalsmeer, un’altra vetrina di altissimo profilo che riunisce centinaia di espositori, produttori, e acquirenti da tutto il pianeta, puntando i riflettori sulle ultime innovazioni di mercato, sui fiori recisi e sulle piante in vaso.

Anche per questa edizione si rinnova un’importante sinergia strategica: il Mercato sanremese sarà presente all’interno dello stand condiviso promosso dal Distretto Florovivaistico, in stretta collaborazione con Ancef (Associazione Nazionale Commercianti Esportatori Fiori). Una partecipazione di squadra pensata per fare sistema e sostenere con forza il valore del “Made in Liguria” sui mercati esteri.

A rappresentare la realtà di Valle Armea nei Paesi Bassi sono presenti il direttore Franco Barbagelata e l’addetto alle vendite Lorenzo Bianchi. Spetterà a loro il compito di condurre tre intense giornate fatte di incontri, trattative e tavoli di confronto con i principali operatori internazionali.

È lo stesso direttore Franco Barbagelata a tracciare il bilancio e l’importanza strategica della trasferta olandese: «In questo momento mi trovo in visita a entrambi gli eventi, in quanto si trattano di occasioni molto importanti di promozione del Mercato dei fiori e del nostro prodotto floricolo nel mondo. Per ciò che concerne la nostra presenza all’IFTF, invece, è un impegno che rispettiamo ogni anno, sempre in collaborazione con il Distretto Florovivaistico e con Ancef. Quest’anno, però, la nostra presenza qui ha una doppia valenza, perché è anche l’opportunità di presentare al mondo della floricoltura tutti i lavori svolti presso la nostra struttura grazie ai finanziamenti del Pnrr. La logistica e la produttività della nuova area saranno nettamente migliori rispetto a prima, e tra un paio di settimane potremo effettuare ufficialmente il trasferimento».

La presenza di Sanremo a tali eventi racchiude un significato profondo per l’economia locale. Il Mercato dei Fiori non è, infatti, solo un punto di riferimento storico per la città, ma rappresenta la struttura logistica e commerciale più importante dell’intero bacino del Mediterraneo. Con un hub all’avanguardia, celle frigorifere di ultima generazione, e una moderna sala aste da poco rinnovata – pronta all’ormai imminente salto di qualità preannunciato dai fondi Pnrr – il centro di Valle Armea gestisce quotidianamente un’importante quota produttiva che viaggia verso l’Europa e il resto del mondo.

Un’eccellenza che affonda le radici nella storia stessa della Riviera, dove clima, competenza, e tradizione hanno reso il marchio “Fiori di Sanremo” un sinonimo di qualità, eleganza e resistenza. Dai celebri ranuncoli agli anemoni, alle rose, passando per le produzioni invernali e primaverili come le fresie e le calle, fino all’ampia varietà di fronde verdi, fogliame decorativo e mimosa, la produzione floricola sanremese continua a rappresentare una delle anime economiche e culturali del Ponente ligure, capace anche di vestire il palco del Festival di Sanremo e le più prestigiose cerimonie mondiali, tra cui i premi Nobel.