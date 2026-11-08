Il mare si scalda, cambiano gli equilibri dei cetacei: il FAI porta a Bordighera la sfida del clima

Bordighera. Il mare cambia, le temperature aumentano e anche gli equilibri che regolano la vita dei grandi mammiferi marini possono essere messi a rischio. Comprendere queste trasformazioni, monitorarle e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della tutela della biodiversità è fondamentale. È stato questo il filo conduttore dell’incontro “Il Santuario Pelagos e la protezione dei cetacei in un clima che cambia”, organizzato stamani dalla Delegazione FAI di Imperia e dal Gruppo FAI Giovani, nell’ambito della Giornata FAI per il Clima.

L’appuntamento, ospitato allo Yacht Club Sant’Ampelio nel porticciolo turistico di Bordighera, ha visto come relatrice la biologa marina Caterina Lanfredi, direttrice del progetto Cetacean Sanctuary Research dell’Istituto Tethys, da oltre quarant’anni impegnato nella ricerca scientifica e nel monitoraggio dei mammiferi marini nelle acque del Santuario Pelagos, con base operativa a Porto Sole.

Un’occasione per approfondire il rapporto tra cambiamento climatico e ambiente marino, con particolare attenzione alle conseguenze che il riscaldamento globale può avere sulla distribuzione, sui comportamenti e sull’habitat di balene, capodogli e delfini.

«È una tematica importante che riguarda tutti noi e il nostro rapporto con il mare. Questi momenti di confronto sono preziosi perché permettono a noi ricercatori di raggiungere il grande pubblico. Oggi parliamo di clima e di mare, che rappresenta anche il territorio in cui viviamo», ha sottolineato Lanfredi.

Al centro dell’incontro il Santuario Pelagos, un’area marina di circa 90mila chilometri quadrati, pari a sedici volte la superficie della Liguria, che comprende le acque di Liguria, Toscana, Corsica e Sardegna, estendendosi dalla costa francese, nei pressi di Tolone, fino alla Sardegna settentrionale e alla costa toscana.

La sua istituzione rappresenta un’esperienza unica a livello internazionale. Italia, Francia e Principato di Monaco hanno infatti sottoscritto un accordo per proteggere congiuntamente un’area caratterizzata da una straordinaria ricchezza di mammiferi marini, estendendo la tutela non soltanto alle acque territoriali, ma anche a quelle internazionali, oltre le dodici miglia nautiche.

«È stata una rivoluzione incredibile: tre Stati sono riusciti ad accordarsi per proteggere anche le acque internazionali, un bene che appartiene a tutti noi. È questo uno degli aspetti che rendono il Santuario Pelagos un’eccellenza mondiale», ha spiegato la biologa marina.

Ma quali effetti sta producendo il cambiamento climatico sugli animali che popolano quest’area? È proprio questa una delle domande alle quali l’Istituto Tethys cerca di rispondere attraverso un’attività di osservazione e ricerca continuativa. «Uno degli obiettivi è capire come il cambiamento climatico in atto possa modificare o alterare i comportamenti degli animali e la loro distribuzione», ha spiegato Lanfredi, evidenziando l’importanza di disporre di serie storiche sufficientemente lunghe per individuare le correlazioni tra l’aumento delle temperature marine e la presenza dei cetacei.

L’estate appena trascorsa, caratterizzata da temperature particolarmente elevate, ha confermato il trend di progressivo riscaldamento delle acque. I dati raccolti durante gli ultimi cinque mesi di attività in mare devono ancora essere analizzati, ma i ricercatori possono già contare su una preziosa serie storica che supera i trent’anni di osservazioni.

«Quest’anno è stato particolarmente caldo e ha confermato un aumento costante delle temperature del mare. Dobbiamo ancora analizzare i dati raccolti durante la stagione appena conclusa, ma abbiamo studiato negli anni le correlazioni tra le temperature marine e la distribuzione e l’abbondanza dei cetacei».

La stagione di ricerca ha comunque restituito numerosi avvistamenti, anche grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli che hanno consentito di effettuare molte uscite e raccogliere una quantità significativa di informazioni. Tra gli elementi più interessanti emersi spicca soprattutto l’importante presenza di capodogli nell’area. «Questi animali rappresentano una grandissima risorsa per il territorio», ha aggiunto la ricercatrice, ricordando quanto sia fondamentale continuare a investire nella ricerca e nel monitoraggio per comprendere le trasformazioni in corso e individuare le migliori strategie di conservazione.

L’iniziativa del FAI ha rappresentato anche l’occasione per ricordare il legame ormai decennale tra il Fondo Ambiente Italiano e il Santuario Pelagos. Nel 2016, infatti, proprio quest’area marina fu protagonista dell’ottava edizione del censimento nazionale «I Luoghi del Cuore», promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Una candidatura decisamente particolare, che non riguardava un monumento o un edificio storico, ma un patrimonio naturalistico da proteggere. Il Santuario Pelagos raccolse 5.555 voti, ottenendo nel 2017 un contributo di 12mila euro.

Grazie a questo finanziamento, l’Istituto Tethys realizzò il progetto «Cetacei, FAI attenzione!», finalizzato alla raccolta di dati scientifici, alla sensibilizzazione del pubblico e alla mitigazione del disturbo provocato dalle imbarcazioni nei confronti dei cetacei.

Un progetto nato anche grazie alla partecipazione dei cittadini del Ponente ligure, che contribuirono a portare all’attenzione nazionale l’importanza di un’area marina condivisa da tre Paesi e fondamentale per la biodiversità mediterranea.

La mattinata si inserisce nella campagna nazionale del FAI dedicata alla crisi climatica. L’obiettivo della Fondazione è accrescere la conoscenza, stimolare una maggiore consapevolezza e promuovere comportamenti virtuosi, affinché la tutela dell’ambiente diventi una responsabilità condivisa. Al termine dell’incontro, i partecipanti hanno potuto proseguire il percorso lungo la vicina Passeggiata dei Cetacei, sul molo, dove sono esposte immagini dedicate al Santuario Pelagos.

Anche il sindaco di Bordighera, Marzia Baldassarre, ha partecipato all’iniziativa, sottolineando il valore del mare per l’identità cittadina e la responsabilità delle istituzioni nella sua tutela.

«È un vero piacere essere qui oggi, in un luogo che rappresenta uno degli elementi più preziosi della nostra identità. Ringrazio la Delegazione FAI di Imperia e il Gruppo FAI Giovani per aver organizzato questo importante momento di approfondimento, lo Yacht Club Sant’Ampelio per l’ospitalità e la dottoressa Caterina Lanfredi per il prezioso lavoro di ricerca e salvaguardia di questo patrimonio naturale. Il Santuario Pelagos non è un luogo lontano, riservato agli studiosi o agli appassionati: è il nostro mare, quello che accompagna ogni giorno le nostre passeggiate e rappresenta una parte fondamentale della bellezza, della storia e dell’economia di Bordighera. Sotto quella superficie familiare esiste un mondo straordinario, la cui sopravvivenza dipende sempre più anche dalle nostre scelte. Pelagos è una delle più importanti esperienze di cooperazione internazionale per la protezione dei mammiferi marini. Dimostra come la tutela ambientale debba superare i confini amministrativi e nazionali, perché la natura non conosce frontiere e il mare unisce territori e comunità».

«Oggi questo ecosistema deve affrontare sfide sempre più complesse: il cambiamento climatico, l’aumento delle temperature dell’acqua, l’inquinamento e la pressione delle attività umane stanno modificando i suoi equilibri. Proteggere i cetacei non significa soltanto salvaguardare alcune specie, ma difendere la salute dell’intero ambiente marino, del quale anche l’uomo fa parte – ha aggiunto il sindaco -. Bordighera possiede un patrimonio paesaggistico e ambientale di eccezionale valore, che comporta una responsabilità precisa: custodirlo e promuovere una cultura del rispetto dell’ambiente. Come Amministrazione comunale crediamo che la sostenibilità debba essere parte integrante delle nostre scelte, della nostra educazione civica e della nostra idea di futuro».