Sanremo. Il management dello sport italiano si dà appuntamento a Sanremo: agli MSA Awards 2026 premiati Diego Nepi Molineris, Diana Bianchedi e Roberto Ghiretti

Dal 6 all’8 novembre al Casinò la Convention Nazionale di MSA – Manager Sportivi Associati. Riconoscimenti anche a Panathlon Club Roma, Athletica Vaticana e Special Olympics Italia, e un premio dedicato alle eccellenze del Ponente e della Liguria.

Sono alcune tra le figure più autorevoli dello sport italiano i protagonisti degli MSA Awards 2026, che venerdì 6 novembre alle 19, apriranno al Casinò di Sanremo la Convention Nazionale di MSA – Manager Sportivi Associati, patrocinata dall’assessorato al turismo e allo sport del Comune di Sanremo guidato da Alessandro Sindoni.

Il premio di Manager Uomo dell’Anno andrà a Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute; quello di Manager Donna dell’Anno a Diana Bianchedi, vicepresidente vicaria del CONI e due volte campionessa olimpica di fioretto.

Il Premio alla Carriera sarà consegnato a Roberto Ghiretti, tra i pionieri del marketing sportivo in Italia. Per tre giorni, dal 6 all’8 novembre, manager, dirigenti, aziende e istituzioni sportive da tutta Italia si confronteranno a Sanremo su governance, sostenibilità, parità di genere, innovazione e formazione.

I premiati nazionali

Con gli MSA Awards l’Associazione rende omaggio a donne, uomini e realtà che hanno contribuito in modo significativo alla crescita dello sport italiano, dentro e fuori il campo.

Manager Uomo dell’Anno — Diego Nepi Molineris. Amministratore delegato di Sport e Salute, la società dello Stato per lo sviluppo dello sport in Italia, dopo esserne stato direttore generale. Il 27 ottobre ha ricevuto dal CONI la Stella d’Oro al Merito Sportivo per il contributo alla crescita dello sport di base e alla valorizzazione dei territori. MSA lo premia per leadership, visione e capacità di valorizzare il sistema sportivo.

Manager Donna dell’Anno — Diana Bianchedi. Oro olimpico nel fioretto a squadre a Barcellona 1992 e Sydney 2000, medico, vicepresidente vicaria del CONI. È stata Chief Strategy, Planning & Legacy Officer della Fondazione Milano Cortina 2026. MSA la premia per il contributo allo sviluppo dello sport italiano attraverso competenza e impegno manageriale.

Premio alla Carriera — Roberto Ghiretti . Dirigente vincente nella pallavolo, nel 2001 ha fondato a Parma lo Studio Ghiretti & Associati, poi SG Plus, diventato un punto di riferimento nazionale per la consulenza in marketing e comunicazione dello sport. Il riconoscimento rende omaggio a un percorso che ha lasciato un segno nel management e nella comunicazione sportiva.

Premio Speciale — Stefania Lella, Panathlon Club Roma . Presidente del Panathlon International Club di Roma, premiata per l’impegno nella promozione dei valori etici e culturali dello sport.

Premio Socialità — Giampaolo Mattei, Athletica Vaticana . Presidente di Athletica Vaticana, la polisportiva ufficiale dello Stato della Città del Vaticano. Costituita nel 2018 è una sorta di Comitato Olimpico della Santa Sede ed è partecipata da dipendenti vaticani, cittadini dello Stato, familiari diretti, sacerdoti, religiose, guardie svizzere, gendarmi oltre a membri onorari. Attraverso l’ente, lo sport non viene vissuto con logiche di puro spettacolo o profitto, ma come strumento di inclusione, solidarietà, vicinanza ai più fragili e condivisione dei valori cristiani. Il premio a Mattei per aver promosso lo sport come strumento di incontro, comunità e solidarietà.

Premio Inclusione — Alessandra e Alessandro Palazzotti, Special Olympics Italia. Alessandra Palazzotti è direttrice nazionale di Special Olympics Italia; Alessandro Palazzotti, vicepresidente, ne è lo storico promotore. Il premio riconosce il loro lavoro per uno sport aperto, accessibile e inclusivo per le persone con disabilità intellettiva.

Menzioni speciali

Cristiana Buscarini, professoressa associata di Economia aziendale all’Università di Roma “Foro Italico” e coordinatrice del laboratorio di Economia e Management, per aver dato vita al primo percorso di formazione universitaria in Italia in Management dello Sport.

Cecilia D’Angelo, dirigente sportiva e responsabile dell’area Territorio e Promozione del CONI, per il costante impegno di far da collante tra la sede centrale e il territorio.

Daniele Giliberti, per il progetto del Centro Sportivo Educativo Paolo Borsellino a Palermo.

Pasquale Riccio, per l’impegno nel progetto Campus 3S – Salute, Sport e Solidarietà

Le dichiarazioni

Fabio Pagliara, Presidente di MSA – Manager Sportivi Associati : «Gli Awards di Msa non sono una semplice premiazione, sono un messaggio chiaro per il management sportivo italiano. Premiamo visione strategica, innovazione, capacità di guidare grandi organizzazioni, ma anche attenzione all’etica, all’inclusione e alla dimensione sociale dello sport. Il manager sportivo non deve prendere scorciatoie ma lavorare su merito e competenza. Questo è il futuro e la rivoluzione di cui c’è bisogno. Sanremo è una tappa decisiva, e iconicamente non è un caso che saremo in questa bellissima città simbolo».

Alessandro Mager, Sindaco di Sanremo e Alessandro Sindoni, Assessore al turismo e allo sport del Comune di Sanremo : «Accogliere a Sanremo i vertici del management sportivo italiano è motivo di orgoglio e conferma la centralità della nostra città nel panorama dei grandi appuntamenti di livello nazionale. Sanremo vanta da sempre una forte vocazione sportiva e una tradizione di accoglienza. La Convention Nazionale MSA unisce questi elementi, ponendosi come un’occasione fondamentale di confronto tra istituzioni, dirigenti e protagonisti del settore su temi centrali come la sostenibilità, la formazione e l’innovazione. Crediamo fortemente nel valore del turismo congressuale e sportivo come volano strategico per la valorizzazione del nostro territorio e portare al Casinò le figure più autorevoli dello sport italiano, affiancate dai riconoscimenti che premiano le eccellenze del nostro territorio, dimostra la forza di una comunità capace di fare rete per contribuire a costruire il futuro dello sport. A tutti i partecipanti e ai premiati degli MSA Awards 2026 rivolgiamo il benvenuto più caloroso da parte della città di Sanremo».

Roberto Berio, Presidente di Sanremo On : «Abbiamo sostenuto la Convention e curato l’organizzazione in loco perché porta a Sanremo professionisti da tutta Italia e unisce contenuti, relazioni e scoperta del territorio: il modello di turismo di qualità che vogliamo far crescere».

Luca Lombardi, Assessore a Turismo, Marketing territoriale, Agenzia inLiguria, Tempo libero, Transizione digitale e informatica di Regione Liguria : «La Liguria crede nello sport come leva di sviluppo dei territori, salute e inclusione, e lo dimostra investendo su impianti, famiglie e grandi appuntamenti. Perché questi investimenti diano frutti servono dirigenti preparati, capaci di progettare in modo sostenibile e di accedere alle opportunità di finanziamento. Accogliere a Sanremo i migliori manager dello sport italiano è un’occasione preziosa anche per le nostre società».

Claudio Scajola, Presidente Provincia di Imperia . «La figura del manager è centrale per lo sviluppo e la promozione dello sport, che necessitano di molteplici competenze. Saluto dunque con piacere questa convention nazionale, nella nostra provincia: è l’occasione per alimentare il confronto e lo scambio di esperienze tra i professionisti del management sportivo, anche loro protagonisti della trasformazione che sta vivendo il nostro sport».

Giuseppe Di Meco, Presidente e Amministratore Delegato di Casinò di Sanremo S.p.A. «Il Casinò è da sempre la casa dei grandi appuntamenti di Sanremo, e siamo orgogliosi di ospitare il meglio del management sportivo nazionale. Sostenere la Convention MSA significa portare in città professionisti da tutta Italia, valorizzare le nostre sale e confermare il Casinò come luogo di incontro tra cultura, sport e territorio».

Il programma della Convention

Venerdì 6 novembre Alle 14.30 il Graduation Day della terza edizione del Corso Manager della Sostenibilità nello Sport, percorso formativo ESG promosso da MSA e Università Ecampus.

Alle 17.30 il Workshop MSA Legacy, offerto da MSA ai manager sportivi del territorio

“Dalla sostenibilità al finanziamento: progettare lo sport del territorio”

ISO 20121, eventi responsabili e bandi per lo sviluppo delle società sportive.

Relatori: Prof.ssa Cristiana Buscarini, Prof. Daniele Moraglia, Dott.ssa Lisa Leone, Prof. Giovanni Esposito

Alle 19.00 gli MSA Awards 2026.

Sabato 7 novembre Dalle 9.30 keynote e interventi di ospiti del panorama sportivo, tavoli di lavoro tematici e approfondimenti su innovazione, sostenibilità e governance. Nel pomeriggio, dopo il light lunch sul Roof Garden del Casinò, spazio alla vita associativa, con i progetti di formazione e sviluppo e la presentazione dei Community Manager MSA.