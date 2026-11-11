Il Liceo Cassini di Sanremo protagonista alla “Maker Faire Rome 2026” con la “Submerged Meducamera”

Dal 23 al 25 ottobre, i cinquantacinquemila visitatori della più grande fiera di Tecnologia e Robotica, hanno potuto avvicinarsi al dispositivo “sentinella dei mari” immerso in una vasca e testare il suo funzionamento nel riconoscere e contare le meduse

Sanremo. L’anno 2026 non poteva chiudersi in modo migliore per Il team “Inventors” del Cassini. Dopo il successo riscosso all’Università la Sapienza in occasione della Rome Cup, il patrocinio riconosciuto dal comune di Sanremo e l’interesse dell’Ufficio Provinciale Scolastico di Imperia, l’impegno del team di robotica del Liceo sanremese, profuso per l’upgrade della “Submerged Meducamera“, ha raccolto i frutti sperati.

Il gruppo composto da Veronica Actis; Sofia Alecse; Nicolò Barone; Matteo Cannarozzo; Arianna Decuseara; Elisabetta Salluzzo, e Mattia Tacchi, accompagnati dalla professoressa Angela Tribuzio, ha rappresentato la nostra città tra i trentasei progetti di performanti prototipi di ITT e Licei tecnologici di tutta Italia, tenendo alto il valore educativo della formazione liceale https://makerfairerome.eu/espositori/?bb=449

Dal 23 al 25 ottobre, i cinquantacinquemila visitatori della “Maker Faire Rome“, la più grande fiera di Tecnologia e Robotica, hanno potuto avvicinarsi al dispositivo “sentinella dei mari” immerso in una vasca e testare il suo funzionamento nel riconoscere e contare le meduse.

Per questa occasione così importante quanto unica, il team di makers ha migliorato estetica, codici e componenti del sistema, tanto che la Meducamera è stata scelta per un premio speciale dalla Pet Carpet, Ente educativo e culturale per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali con sede a Roma https://www.petcarpetfestival.it/lassociazione/

Altrettanto prestigioso l’incontro con il Ceo di Adaci (Associazione italiana acquisti e Supply Management) che ha auspicato la presentazione del Progetto al Concorso Nazionale “I giovani e le scienze 2027” organizzata dalla FAST https://fast.mi.it/i-giovani-e-le-scienze/ per selezionare i migliori talenti italiani da inviare alle competizioni scientifiche internazionali.

Lo stand dei nostri inventori è stato visitato anche dai ricercatori dell’Università di Siena, interessati al dispositivo, che potrebbe essere utilizzato per il monitoraggio costiero al largo di Talamone in collaborazione con la Casa dei Pesci https://www.casadeipesci.it/, e dalla “SDR3 robotics” una scuderia di robotica subacquea formata da studenti di ingegneria del dipartimento DIIEM dell’università degli studi Roma Tre che sta realizzando un ROV utile alla salvaguardia dell’ambiente marino e che ha dato piena disponibilità a future collaborazioni. https://scuderia-diiem.github.io/#products