“Il Leudo racconta…”: presentati il documentario e l’e-book del viaggio tra Liguria, Toscana e Corsica

Dieci tappe, 24 progetti e un’unica idea progettuale: raccontare la cooperazione europea attraverso le esperienze, i risultati e le persone che la rendono concreta. È questo il percorso realizzato con “Il Leudo racconta…”, iniziativa di comunicazione promossa nell’ambito di NEPTUNE EVOLUTION e finanziata dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027.

Regione Liguria, attraverso le Direzioni Ambiente e Sviluppo economico, ha coordinato un percorso di comunicazione e disseminazione che ha attraversato Liguria, Toscana e Corsica. Presentati alla presenza dell’assessore Paolo Ripamonti, del direttore generale dell Ambiente Fernando Della Pina e del dirigente Marco Rolandi il documentario e il libro digitale, con il contributo di Liguria Ricerche, PressComm Tech, dei CEAS e dei territori coinvolti.

Dieci tappe, 24 progetti e un’unica idea progettuale: raccontare la cooperazione europea attraverso le esperienze, i risultati e le persone che la rendono concreta. È questo il percorso realizzato con “Il Leudo racconta…”, iniziativa di comunicazione promossa nell’ambito di NEPTUNE EVOLUTION e finanziata dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027.

Al centro dell’iniziativa non c’è soltanto un’imbarcazione storica, ma una strategia di comunicazione che ha scelto il mare come spazio di relazione e il viaggio come strumento per mettere in rete territori, comunità e progettualità europee. Regione Liguria, attraverso la Direzione Ambiente e la Direzione Sviluppo economico, ne ha curato la regia, costruendo un percorso capace di dare visibilità a iniziative differenti, valorizzarne i risultati e raccontare in modo accessibile il valore della cooperazione transfrontaliera.

Un lavoro reso possibile grazie alla collaborazione di Liguria Ricerche e PressComm Tech, al coinvolgimento dei Centri di educazione ambientale (CEAS) e alla partecipazione dei territori attraversati, che hanno contribuito a rendere ogni tappa un’occasione di incontro, conoscenza e condivisione. Una rete di competenze e relazioni che ha permesso di avvicinare i progetti europei alle comunità locali, favorendo il dialogo tra istituzioni, operatori, cittadini e realtà impegnate nella valorizzazione del patrimonio marittimo e ambientale.

Il leudo Zigoela, simbolo della tradizione marinara ligure, è diventato il filo narrativo di un itinerario che ha attraversato Liguria, Toscana e Corsica, toccando dieci tappe e incontrando 24 progetti. Un viaggio che ha dato voce alle esperienze sviluppate nell’ambito del Programma, facendo emergere connessioni tra sostenibilità ambientale, cultura marittima, ricerca, innovazione e sviluppo economico. Temi diversi, accomunati dalla capacità di generare opportunità attraverso il confronto e il lavoro condiviso tra territori che si affacciano sul Mediterraneo.

Il valore dell’iniziativa risiede anche nella sua dimensione comunicativa. Accanto agli incontri e alle attività realizzate lungo la rotta, la diffusione delle notizie attraverso la stampa online ha contribuito ad ampliare la platea dei destinatari, rafforzando la conoscenza delle progettualità europee e la visibilità dei risultati. La rassegna stampa raccolta testimonia il lavoro di disseminazione svolto e la capacità dell’iniziativa di raggiungere un pubblico più ampio, portando all’attenzione dei media le esperienze e le opportunità generate dalla cooperazione transfrontaliera.

Nei giorni scorsi si è svolto un nuovo appuntamento dedicato all’iniziativa, con la partecipazione dei partner di progetto, per condividere i risultati raggiunti e ripercorrere le esperienze attraverso la proiezione del film documentario. Nel corso dell’incontro è stata inoltre presentata e resa disponibile in formato e-book la pubblicazione dedicata al viaggio: due strumenti destinati a conservare la memoria del percorso e a prolungarne nel tempo la capacità di comunicare e coinvolgere.

Documentario e libro digitale non rappresentano soltanto il racconto conclusivo di un’esperienza, ma costituiscono un patrimonio di contenuti da mettere a disposizione di istituzioni, partner, cittadini e operatori interessati alla cooperazione europea.

Il percorso guarda ora a una nuova prospettiva. L’obiettivo dei prossimi passi è estendere l’esperienza a tutte le regioni che compongono il territorio del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo, rafforzando la dimensione transfrontaliera dell’iniziativa e coinvolgendo nuove comunità e progettualità. Una prospettiva che punta a consolidare la rete di relazioni costruita, rendere sempre più riconoscibili i risultati dei progetti e sviluppare un racconto condiviso delle politiche europee.

Con “Il Leudo racconta…”, Regione Liguria conferma così il ruolo strategico della comunicazione come parte integrante della cooperazione: non un’attività accessoria, ma uno strumento per dare valore ai risultati, favorire la conoscenza reciproca e trasformare le esperienze dei progetti in un patrimonio comune.

Il mare, da sempre luogo di scambi e incontri, diventa in questo percorso il simbolo di un’Europa che costruisce legami e opportunità attraverso la collaborazione tra territori, istituzioni e comunità.