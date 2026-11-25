Il Kids Tour dell’As Monaco fa tappa a Dolceacqua
In programma il 2 dicembre alle 13,30
Dolceacqua. Il Kids Tour a Dolceacqua, mercoledì 2 dicembre. Dopo la valle della Vésubie, il Kids Tour farà tappa nella valle della Nervia mercoledì 2 dicembre.
La carovana Rouge & Blanche farà tappa per un pomeriggio a Dolceacqua, comune aderente al programma ÜNSEME, dove era già stata nel 2023, e proporrà numerose attività, accessibili liberamente e gratuitamente.
L’appuntamento sarà alle 13:30 allo stadio comunale!
In programma per la giornata: Bersaglio gigante, calcio balilla XXL, tennis con la palla da pallavolo, incontro con la mascotte Bouba, quiz sull’AS Monaco, partita frenetica di FC27
«L’AS Monaco invita quindi tutti i bambini di Dolceacqua e dintorni a venire condividere un pomeriggio unico, in un’atmosfera festosa e conviviale. Ci vediamo a Dolceacqua mercoledì 2 dicembre!».