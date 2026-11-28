La ricorrenza|
Il coro Mongioje ospite al centenario della tragedia di Roquebillière
«Per noi ricevere questo invito è un onore e una sorta di legame con i nostri vicini di confine e con la storia»
Imperia. Domenica 29 novembre il Coro Mongioje di Imperia sarà tra gli ospiti partecipanti alle celebrazioni del Centenario della tragedia di Roquebillière in Francia.
Nella notte del 24 novembre 1926, dopo piogge torrenziali nella zona del fiume Vésubie, nell’alto entroterra di Nizza, una frana di 3 milioni di metri cubi si riversò sull’abitato di Roquebillière, radendo al suolo molte strutture e causando la morte di 19 persone. In seguito, l’intero abitato si sposterà sull’altro versante, più sicuro, dove si trova tutt’oggi.
In occasione dei 100 anni dalla tragedia che ha radicalmente cambiato Roquebillière, domenica 29 novembre ci saranno diversi momenti di commossa commemorazione, ma anche di musica con la partecipazione del Coro Mongioje di Imperia.
«Per noi ricevere questo invito è un onore e una sorta di legame con i nostri vicini di confine e con la storia. Inevitabilmente una tragedia come quella di Roquebillière riporta alla memoria il disastro del Vajont, ancora oggi molto sentito su tutto il territorio nazionale. Essere presenti a queste celebrazioni è motivo di orgoglio e di vicinanza ai nostri amici francesi», ha dichiarato il presidente del sodalizio Gianni Bianchi.
«Da molti anni siamo legati alla Francia e al suo splendido pubblico, nella zona nizzarda e l’immediato suo entroterra. Non potevamo mancare a un evento così importante, laddove c’è stata distruzione e dolore, oggi possiamo ricordare e celebrare ciò che è oggi Roquebillière con il nostro canto, la musica è motivo sempre di unione e di fratellanza, elementi che non possono mancare mai», così il maestro Ezio Vergoli.
La manifestazione prevede la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Roquebillière al mattino con, successivamente, un momento solenne davanti al monumento dedicato alla tragedia del 1926. Nel pomeriggio alle ore 15.00, sempre nella chiesa ci sarà il Coro Mongioje in concerto, con brani del suo repertorio che toccheranno varie epoche e stili, con sonorità da differenti paesi del mondo.