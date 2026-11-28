«Per noi ricevere questo invito è un onore e una sorta di legame con i nostri vicini di confine e con la storia. Inevitabilmente una tragedia come quella di Roquebillière riporta alla memoria il disastro del Vajont, ancora oggi molto sentito su tutto il territorio nazionale. Essere presenti a queste celebrazioni è motivo di orgoglio e di vicinanza ai nostri amici francesi», ha dichiarato il presidente del sodalizio Gianni Bianchi .

«Da molti anni siamo legati alla Francia e al suo splendido pubblico, nella zona nizzarda e l’immediato suo entroterra. Non potevamo mancare a un evento così importante, laddove c’è stata distruzione e dolore, oggi possiamo ricordare e celebrare ciò che è oggi Roquebillière con il nostro canto, la musica è motivo sempre di unione e di fratellanza, elementi che non possono mancare mai», così il maestro Ezio Vergoli.