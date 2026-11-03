momento solenne|
Il coro del Liceo Musicale alla commemorazione dei defunti delle Forze Armate, del Rotary Sanremo e del Serra Club
La S. Messa da Requiem sarà celebrata dal Vescovo di Ventimiglia-Sanremo mons. Antonio Suetta nella Chiesa sanremese di S. Stefano (piazza Cassini), oggi 3 novembre alle ore 18.45
Sanremo. E’ ormai una piccola tradizione che ogni anno, tra il giorno dei Defunti (il 2 novembre) e la Festa delle Forze Armate (il 4 novembre, anniversario della vittoria nella I guerra mondiale) venga celebrata una santa Messa, aperta a tutti, in commemorazione sia dei combattenti caduti, sia dei soci defunti dei due club service Rotary Sanremo e Serra: il primo impegnato in attività filantropiche, il secondo più specificamente volto al sostegno delle vocazioni sacerdotali.
Quest’anno il suffragio sarà applicato anche ai quattro militari morti da pochi giorni in Bosnia nell’adempimento del servizio di mantenimento della pace in quella turbolenta regione.
La S. Messa da Requiem sarà celebrata dal Vescovo di Ventimiglia-Sanremo mons. Antonio Suetta nella Chiesa sanremese di S. Stefano (piazza Cassini), oggi 3 novembre alle ore 18.45
Negli anni passati era spesso eseguito, in accompagnamento liturgico, il Requiem di Mozart da parte della Sinfonica di Sanremo e del Coro Filharmonia; quest’anno invece la solenne cerimonia di suffragio avrà la particolarità di essere accompagnata dal coro dei giovani studenti del Liceo Musicale G.D. Cassini di Sanremo, il cui repertorio, sotto la sapiente direzione della loro insegnante Prof. Giulia Ferraro e la strumentazione all’organo del Prof. Jacopo Cassese, spazierà dalla polifonia cinquecentesca (Sicut cervus di Palestrina) ai grandi classici di Mozart (Requiem aeternam, Lacrimosa e Ave verum), fino all’innografia secentesca inglese (Thou knowest Lord the secrets of our hearts di Purcell, cantato anche ai funerali della Regina Elisabetta).
Sarà una delle prime ‘uscite’ dei valenti studenti ed il modo per dimostrare la bravura loro e dei loro insegnanti.