Il coro del Liceo Musicale alla commemorazione dei defunti delle Forze Armate, del Rotary Sanremo e del Serra Club

Sanremo. E’ ormai una piccola tradizione che ogni anno, tra il giorno dei Defunti (il 2 novembre) e la Festa delle Forze Armate (il 4 novembre, anniversario della vittoria nella I guerra mondiale) venga celebrata una santa Messa, aperta a tutti, in commemorazione sia dei combattenti caduti, sia dei soci defunti dei due club service Rotary Sanremo e Serra: il primo impegnato in attività filantropiche, il secondo più specificamente volto al sostegno delle vocazioni sacerdotali.

Negli anni passati era spesso eseguito, in accompagnamento liturgico, il Requiem di Mozart da parte della Sinfonica di Sanremo e del Coro Filharmonia; quest’anno invece la solenne cerimonia di suffragio avrà la particolarità di essere accompagnata dal coro dei giovani studenti del Liceo Musicale G.D. Cassini di Sanremo, il cui repertorio, sotto la sapiente direzione della loro insegnante Prof. Giulia Ferraro e la strumentazione all’organo del Prof. Jacopo Cassese, spazierà dalla polifonia cinquecentesca (Sicut cervus di Palestrina) ai grandi classici di Mozart (Requiem aeternam, Lacrimosa e Ave verum), fino all’innografia secentesca inglese (Thou knowest Lord the secrets of our hearts di Purcell, cantato anche ai funerali della Regina Elisabetta).