Il Circolo Tennis di Imperia torna libero dai debiti, chiuso dopo quattordici anni il piano di risanamento

Da 1.900.000 € di passivo e due decreti ingiuntivi, a un circolo senza ipoteche e con duecentoventi soci e dentodieci bambini

Imperia. Dopo quattordici anni di gestione, del presidente Paolo Aceti, il Circolo Tennis di Imperia annuncia di aver azzerato l’indebitamento e di essere uscito dal registro bancario dei cattivi pagatori, con la cancellazione dell’ipoteca sull’immobile. Un traguardo che restituisce alla comunità imperiese una realtà sportiva sana, con oltre 220 soci e 110 bambini iscritti ai corsi, nella stessa comunità più di duecento soci di paddle e altri settanta bambini, sicuramente la comunità sportiva più grande di Imperia.

Quando, nel 2012, l’attuale presidente assunse l’incarico, il circolo versava in una situazione critica: due decreti ingiuntivi, l’ufficiale giudiziario in sede, 800 € in cassa e 1.890.000 € di debiti iscritti a bilancio. A questi si aggiungevano passività non contabilizzate – tra cui sei anni di canoni demaniali, un’Imu non versata per circa 100.000 € e una sanzione di 80.000 € dall’Agenzia delle Entrate – oltre a un mutuo bancario con rate annuali da 55.000 €.

«C’erano tutti gli elementi per chiudere – dichiara il presidente – ma io e altri sei amici abbiamo deciso di provare l’avventura di salvare il circolo che tutta la comunità imperiese riteneva fallito. Dopo quattordici anni, ce l’abbiamo fatta.»

La strategia di risanamento è partita dalla ripresa in gestione diretta della scuola tennis e del bar, non tanto per generare utili quanto per creare il flusso di cassa necessario a pagare i fornitori più insistenti. Da lì è iniziata una lunga trattativa con tutti i creditori, dai professionisti a chi aveva costruito il tetto della struttura, fino al pagamento della sanzione tributaria. Il capitolo finale è stato il mutuo, rilevato dalla finanziaria controllata dal ministero del tesoro Amco e saldato la scorsa settimana con un versamento di 130.000 €.

Sul fronte dello sviluppo, il circolo ha puntato negli anni su nuovi investimenti: l’accordo con due soci per la realizzazione di campi da paddle nell’area dismessa ha portato nuova utenza e introiti, insieme all’illuminazione dei campi 3-4 e 6-7; la famiglia Strescino ha curato il rifacimento del campo di calcetto.

«Il circolo è stato, nella mia carriera prima dirigenziale e poi imprenditoriale, il più grande successo che ho avuto e di cui sono veramente orgoglioso – aggiunge il presidente – Per farlo tornare a essere una realtà in grado di sostenersi e di investire ho dovuto trattarlo come una delle mie aziende e farlo diventare un gioiellino.»

Il presidente ha voluto rivolgere un ringraziamento collettivo a quanti hanno reso possibile il risultato: i volontari che si sono alternati in questi anni, i commercialisti, i giuristi, i consiglieri, i medici, i consulenti d’impresa, i maestri, il personale e i gestori del bar, con una menzione particolare ai collaboratori più stretti e al direttore, che ha ricreato un ambiente centrato sul tennis giocato e sulla convivialità.