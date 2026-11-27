Due giornate di confronto, ricerca e dialogo interistituzionale per rafforzare il percorso di accesso alla salute e ai servizi sociosanitari delle persone transgender e gender diverse

Sanremo. Due giornate di confronto, ricerca e dialogo interistituzionale per rafforzare il percorso di accesso alla salute e ai servizi sociosanitari delle persone transgender e gender diverse. Oggi, venerdì 27, e domani, sabato 28 novembre, Villa Ormond ospita il 32° Congresso nazionale dell’Osservatorio nazionale identità di genere (Onig), intitolato “Rafforzare le reti inter-istituzionali per l’accesso alla salute e ai servizi sociosanitari delle persone transgender e gender diverse.” L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno finanziario del progetto del Consiglio d’Europa “Promoting Human Rights and Equality for LGBTI persons-IV” e il patrocinio, tra gli altri, di Ats Liguria, Asl1, Asl2, Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Liguria, Associazione italiana donne medico e numerose società scientifiche e realtà del terzo settore.

Il programma si è aperto questa mattina con i saluti delle autorità – presente, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Fulvio Fellegara – seguiti dall’apertura ufficiale dei lavori con il presidente Onig Paolo Valerio e la presidente della European Federation for Sexology Esther Esben Pirelli. A seguire, Ellsworth Camilleri per il Consiglio d’Europa sugli standard europei, le sfide aperte e le buone pratiche legate al riconoscimento legale di genere e all’assistenza sanitaria specifica, con introduzione di Angela Caldarera.

«Oltre a portare i saluti dell’amministrazione, ci tengo a ribadire che Sanremo è attiva sul tema dei diritti della comunità LGBT dall’aprile del 1972, anno del primo Pride.», ha spiegato il vicesindaco Fellegara, «Siamo iscritti alla rete Re.A.DY (Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) già da diversi anni, dalla precedente amministrazione, e abbiamo confermato questa adesione. A Sanremo, inoltre, si svolge il primo Pride italiano della stagione dei Pride. Tutto ciò, per confermare che la città ha un profondo legame con questi temi, anche se a oggi, purtroppo, a volte sono molto faticosi da trattare, perché la società spesso fa ancora fatica. Ma i diritti diventano reali quando si riesce ad applicarli. Quindi non basta averli sulla carta, bisogna lavorare, affinché vengano riconosciuti».

La sessione mattutina sarà dedicata al tema all’affermazione di genere per le persone adulte, con un simposio sulle reti territoriali tra servizi sociosanitari, ospedali, amministrazioni locali e tribunali, introdotto dalla dirigente dei Servizi sociali del Comune Simona Donati, e moderato da Alessandra Delli Veneri e Adriana Godano. Tra le tematiche affrontate, l’esperienza del Centro per le incongruenze di genere del Ponente ligure (Cigepol) con Angela Caldarera e Giada Melotto; l’analisi sull’invisibilità dell’identità di genere nelle Marche con Serena Peroni; il raccordo tra servizi territoriali ed endocrinologia ospedaliera con Mara Boschetti e Claudia Campana; i profili giudiziari del procedimento di affermazione di genere con il giudice del Tribunale di Imperia Pasquale Longarini, e il valore dell’operato delle persone Tgd nei consultori con Daniela Lourdes Falanga e Regina Satariano. Dopo il dibattito con il pubblico, spazio al tavolo delle associazioni moderato da Falanga e Satariano, con la partecipazione di numerose sigle del territorio e nazionali tra cui Agedo, Arcigay Rete trans nazionale, Associazione consultorio transgenere, Cest, Coordinamento Liguria Rainbow, Con-te-stare, Genderlens, Gender X, Gruppo trans Aps, Italia Transagenda, Libellula Italia, Mia Arcigay Imperia, Mit, Rete genitori Rainbow e Sportello trans Ala Milano.

Nel pomeriggio, invece, dopo la pausa pranzo, i lavori riprenderanno alle 14.30 con la keynote Epath di Iva Zegura sull’accesso ai servizi sanitari in Europa, seguita alle 15 dall’intervento di Manuela Claysset su sport, regole, buone pratiche e Uisp. Dalle 15.30, il simposio sulla promozione della salute, moderato da Rino De Stefano, Margherita Graglia e Chiara Manieri, metterà al centro il ruolo del medico di medicina generale, la prevenzione e l’accesso agli screening oncologici con Valeria Maria Messina, Matteo Marconi, Elisa Betti e Miki Formisano. La giornata proseguirà con il confronto con il pubblico, l’assemblea sociale e le votazioni dalle 17.30 alle 19 e si chiude alle 20.30 con la cena sociale al Teatro Illegale di Sanremo.

Domani, sabato 28 novembre, il congresso focalizzerà l’attenzione sull’affermazione di genere per le persone minorenni, a partire dalle 8.30 con la sessione dei contributi scientifici moderata da Alessandra Delli Veneri e Fabiana Santamaria. Alle 9.15, Alan Giami proporrà una riflessione su etica clinica e politiche pubbliche nell’adolescenza a partire dal dibattito francese, mentre alle 9.35 Claudia Zitz interverrà sui servizi per i giovani nel Regno Unito.

Dalle 10 il simposio sulla specificità dei servizi per minorenni e stato dell’arte, moderato da Federico Maria De Luca e Fabiana Santamaria, riunirà contributi dedicati al ruolo del pediatra con Chiara Centenari, ai modelli di accoglienza e all’esperienza delle famiglie con Maria D’Apruzzo, Caterina Fedi e Chiara Sgrò, alla carriera alias con Anna Maria Fisichella, alla rettifica anagrafica con Giovanni Guercio, agli aspetti legali e alla tutela in caso di disaccordo genitoriale con Effiong Lando Ntuk, al passaggio alla maggiore età con Luca Guglielmi e Matteo Tasca e all’educazione sessuale inclusiva con Stefano Eleuteri.

La chiusura della due giorni sarà alle 12.15, al tavolo intersocietario moderato da Paolo Valerio su legge 104/2026 Valditara e Ddl 2575 Roccella-Schillaci, con i rappresentanti di Fiss, Onig, Siams, Sie, Siedp, Sigia, Sigis, Sinpia e Sip. Alle 13.30, infine, sono in programma la premiazione del miglior contributo, la presentazione del nuovo consiglio direttivo Onig, e la conclusione dei lavori.