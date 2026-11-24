Sanremo. Domenica 22 novembre si è svolto il Trofeo nord Italia di brazilian jiu jitsu, competizione che ha raccolto più di mille atleti. L’associazione Daruma bjj di Sanremo schiera 8 atleti portando a casa 12 medaglie. Partiamo dai più piccoli dove il settore è in grande crescita anche qui a Sanremo, in gara Linda Berardi ,nella categoria Kid3 (8-9 anni) cinture colorate, lotta nella categoria dei maschietti e vince due lotte salendo sul gradino più alto del podio. Il suo compagno di squadra Kaio Brendon nonostante i 9 anni di età lotta nella categoria superiore (10/11anni) cinture bianche e perde solo in finale guadagnando un argento.