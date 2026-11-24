I risultati dell’associazione Daruma bjj di Sanremo al Trofeo nord italia di brazilian jiu jitsu
Grande soddisfazione del maestro Davide Berardi per i successi dei suoi atleti nella prima competizione della stagione agonistica
Sanremo. Domenica 22 novembre si è svolto il Trofeo nord Italia di brazilian jiu jitsu, competizione che ha raccolto più di mille atleti. L’associazione Daruma bjj di Sanremo schiera 8 atleti portando a casa 12 medaglie. Partiamo dai più piccoli dove il settore è in grande crescita anche qui a Sanremo, in gara Linda Berardi ,nella categoria Kid3 (8-9 anni) cinture colorate, lotta nella categoria dei maschietti e vince due lotte salendo sul gradino più alto del podio. Il suo compagno di squadra Kaio Brendon nonostante i 9 anni di età lotta nella categoria superiore (10/11anni) cinture bianche e perde solo in finale guadagnando un argento.
Nei ragazzi 15 anni Arai Rodriguez cintura verde, ottiene 2 medaglie di bronzo nella categoria con Gi e grappling. Matteo Tonozzi 15anni nelle cinture bianche -76 kg conquista un argento in categoria e un oro nell’assoluto senza limite di peso. Alberto Capuano, due bronzi uno nel grappling e uno con kimono nei -82kg. Giorgio Aschero argento no gi e oro con kimono nelle cinture viola -82kg. Due ori per Sergio Goncalves in categoria -82 cinture marroni e nell’assoluto senza limite di peso. Due argenti ed un bronzo per Gabriele Schellino nelle cinture nere adulti -76kg .
Grande soddisfazione del maestro Davide Berardi per i successi dei suoi atleti nella prima competizione della stagione agonistica, l’ampliamento degli orari dei corsi porta ottimi risultati, ogni giorno un’atleta agonista e non iscritto può seguire due classi al giorno, orari consultabili dal sito darumabjjsanremo.