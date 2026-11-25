indagine esplorativa|
I presidi positivi, le case di quartiere: pubblicato avviso sul sito web del Comune di Sanremo
I soggetti interessati a presentare domanda dovranno far pervenire la manifestazione di interesse via pec, entro le 23:59 del 9 dicembre
Sanremo. Pubblicato sul sito web del comune di Sanremo (www.comune.sanremo.im.it, Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti, Avvisi) l’avviso pubblico per l’indagine esplorativa finalizzata all’individuazione di immobili da destinare, secondo il progetto denominato “I presidi positivi: le case di quartiere”’ predisposto dal Settore Ambito Sociale, alla allocazione delle seguenti funzioni:
• Spazio ricreativo e centro sociale anziani con attività di: Caffetteria sociale, sala per il gioco delle carte, stanza della memoria, sala tv
• Spazio ludico culturale ed educativo rivolto ai più giovani: Aula studio con Wi-Fi gratuito, biblioteca di quartiere e laboratori di doposcuola
• Spazio di interscambio culturale messo a disposizione di associazioni per l’alfabetizzazione e l’interscambio antropologico.
I soggetti interessati a presentare domanda dovranno far pervenire la manifestazione di interesse via pec, entro le 23:59 del 9 dicembre, al seguente indirizzo: comune.sanremo@legalmail.it, SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, AMBIENTALE E FLORICOLTURA, SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIALE E DEMANIALE, E.R.P., GARE E C.U.C