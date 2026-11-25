Sanremo . Pubblicato sul sito web del comune di Sanremo ( www.comune.sanremo.im.it , Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti, Avvisi) l’avviso pubblico per l’indagine esplorativa finalizzata all’individuazione di immobili da destinare, secondo il progetto denominato “I presidi positivi: le case di quartiere”’ predisposto dal Settore Ambito Sociale, alla allocazione delle seguenti funzioni:

• Spazio ricreativo e centro sociale anziani con attività di: Caffetteria sociale, sala per il gioco delle carte, stanza della memoria, sala tv

• Spazio ludico culturale ed educativo rivolto ai più giovani: Aula studio con Wi-Fi gratuito, biblioteca di quartiere e laboratori di doposcuola

• Spazio di interscambio culturale messo a disposizione di associazioni per l’alfabetizzazione e l’interscambio antropologico.