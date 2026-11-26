«Siamo nel 2026, quasi 2027, e lo dice un sindaco di confine: l’Europa, da questo punto di vista e anche da altri, è un fallimento totale»

Verona. Una stoccata ai francesi, una ancora più diretta ai monegaschi e un giudizio senza mezzi termini sull’Europa. Il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro non ha di certo optato per la strada del politicamente corretto nel suo intervento al panel “La certezza della sanzione come obiettivo nazionale: quali strumenti per Comuni, cittadini e mobilità europea?”, organizzato da Citinext nell’ambito della 43ª assemblea nazionale Anci, in corso a Verona.

Il primo affondo arriva quando il primo cittadino viene chiamato a esprimersi su chi, tra italiani e francesi, sia più rispettoso delle norme e più puntuale nel pagamento delle sanzioni. «Molto meglio gli italiani. Punto e a capo», esordisce Di Muro, rompendo subito gli indugi. Poi spiega: «Da me i francesi vengono a fare un turismo di prossimità, mordi e fuggi, il più delle volte. Di corsa per fare qualche acquisto o pensando di poter eludere qualche norma perché tanto la multa non arriverà mai a casa, ci si fa prendere un po’ la mano». E aggiunge che potrebbe incidere anche «la mancanza di quel senso di appartenenza al proprio Stato». Ma le multe, ora, arrivano eccome, e sono più della metà di quelle totali. A non farlo, per mancanza di una convenzione, sono i residenti del Principato di Monaco.

Ed è soprattutto la questione dei veicoli stranieri che attraversano il territorio senza pagare le sanzioni a rappresentare uno dei nodi più delicati per una città di frontiera come Ventimiglia. Di Muro punta il dito proprio contro i conducenti monegaschi: «Sfrecciano sulle nostre autostrade sapendo che non gli arriverà mai una sanzione. Poi hanno anche una capacità di portafoglio che forse non li turba più di tanto davanti alle sanzioni amministrative».

Una situazione che, secondo il sindaco, costringe le amministrazioni a ricorrere a strumenti tutt’altro che moderni. «Noi siamo tornati a mettere le ganasce. È l’unico modo: fermarli, mandarli all’ufficio della polizia locale, farli pagare, tornare indietro, togliere la ganascia e lasciarli ripartire. Siamo ancora ai mezzi rudimentali». Un paradosso che Di Muro sottolinea proprio nel corso di un confronto dedicato alle nuove tecnologie e alla mobilità europea.

Da qui l’affondo politico sull’Unione europea e sulla mancata collaborazione tra Stati in materia di circolazione e riscossione delle sanzioni. «Siamo nel 2026, quasi 2027, e lo dice un sindaco di confine: l’Europa, da questo punto di vista e anche da altri, è un fallimento totale». Il primo cittadino lamenta l’assenza di strumenti efficaci per consentire ai Comuni di risalire ai proprietari dei veicoli immatricolati all’estero e notificare correttamente le multe. «Dobbiamo andare a vedere cosa fa la Germania, i catasti, le motorizzazioni, gli invii, i database. Ma su questo non vogliamo creare un’Europa unita?».

E il riferimento alla Francia diventa ancora più esplicito quando Di Muro ricorda la situazione al confine di Ventimiglia: «Io ho la Francia da dieci anni che mette un posto di blocco a una dogana che cade a pezzi. Io la piazza l’ho rifatta, intanto. Loro hanno una dogana che cade a pezzi e fermano macchine e camion per vedere se dentro ci sono immigrati. E questa è l’Europa, e questo è Schengen». Un’immagine che, secondo il sindaco, racconta le contraddizioni di un’Unione che garantisce la libera circolazione delle persone e delle merci, ma che non riesce ancora a rendere altrettanto efficace la cooperazione tra gli Stati quando si tratta di far rispettare le regole.

Nel suo intervento Di Muro affronta anche il tema, molto dibattuto a livello nazionale, dell’utilizzo degli autovelox e delle polemiche politiche che spesso accompagnano la loro installazione. «Vorrei chiarire subito che noi non lo facciamo per fare cassa», precisa, ricordando come il tema venga frequentemente strumentalizzato nel confronto tra maggioranze e opposizioni. «Questi meccanismi aiutano certamente i bilanci comunali, in un momento in cui chiediamo al governo maggiori risorse per la spesa corrente. Ma c’è modo e modo di fare le cose».

Il sindaco spiega che la sua amministrazione sta lavorando per spostare alcuni dispositivi installati negli anni precedenti, mantenendone la funzione di controllo della velocità ma ripensandone la collocazione in relazione alle esigenze dei residenti, dei pedoni e delle attività commerciali. L’obiettivo è coniugare la sicurezza stradale con la vivibilità dei centri abitati, favorendo gli attraversamenti pedonali e l’accessibilità a negozi e ristoranti.

«Il lavoro del sindaco è fare l’equilibrista: tra l’esigenza di entrata e la sicurezza dei veicoli, dei pedoni e dei territori. È difficile farlo, ma soprattutto è difficile spiegarlo», osserva.

Un aiuto importante, in questo senso, può arrivare dalle nuove tecnologie. Di Muro cita anche i dispositivi installabili sui tetti delle auto della polizia locale, in grado di rilevare e documentare le violazioni. Strumenti che permetterebbero di ridurre anche le difficoltà degli agenti chiamati a sanzionare persone che conoscono direttamente nella comunità in cui lavorano e vivono.

Il caso Ventimiglia, del resto, presenta caratteristiche particolari: «Più della metà degli incassi delle sanzioni proviene dai francesi». Una circostanza che, secondo Di Muro, dimostra come i controlli non gravino prevalentemente sui residenti, ma riguardino anche chi attraversa il territorio per fare acquisti e usufruire dei servizi della città. «Non credo che un residente di Breil o di Nizza non tornerà più perché riceve una multa. Peraltro, ricordiamolo, stiamo facendo rispettare una regola, una norma, una legge: non ce la siamo inventata noi».

Al termine del suo intervento, il sindaco ha affrontato il nodo dell’incertezza normativa che in Italia sta rallentando l’installazione e l’utilizzo degli autovelox, in attesa che la giurisprudenza chiarisca definitivamente la questione dell’omologazione dei dispositivi. «Aspettiamo la prima sentenza utile. Siamo ai giudici di pace, dovremo arrivare al tribunale ordinario», afferma, richiamando il decreto ministeriale che riconosce l’omologazione di fatto di apparecchi per i quali erano già state rilasciate autorizzazioni, anche da parte delle prefetture.