Sanremo. Si è chiusa questo pomeriggio, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, la sessione autunnale dei Martedì Letterari. A firmare il gran finale della rassegna curata da Marzia Taruffi è stata la scrittrice e storica dell’arte Giacinta Cavagna di Gualdana, protagonista dell’incontro dedicato al suo romanzo storico Un milione di scale. Le ragazze della Rinascente (Neri Pozza).

Un racconto corale che attraversa decenni di costume, società e cambiamenti economici italiani partendo dalle vetrine dei celebri grandi magazzini milanesi. «È un romanzo storico che racconta un lungo periodo – ha spiegato l’autrice a margine dell’appuntamento al Casinò – che inizia alla fine dell’Ottocento con l’apertura dei grandi magazzini dei fratelli Bocconi e ripercorre le vicende della storia d’Italia fino al 1956. Quei magazzini, che poi diventeranno La Rinascente che tutti conosciamo e abbiamo frequentato, diventano in qualche modo uno specchio sulla società e sulla storia».

Nel corso della presentazione, l’autrice si è soffermata sullo stretto legame tra le vicende del grande magazzino e i momenti più drammatici del Novecento, a partire dai bombardamenti del secondo conflitto mondiale. «I grandi magazzini corrono paralleli alla storia – ha sottolineato Cavagna di Gualdana – e le vicende legate alla Seconda Guerra Mondiale segneranno un momento decisivo perché le bombe lo distruggeranno completamente. Anche in quell’occasione il grande magazzino rinascerà: un nome che gli era stato dato quasi per gioco da Gabriele D’Annunzio, senza sapere che quel nome ne avrebbe in qualche modo scritto la storia e segnato il destino. Non ci sarà infatti solo un’occasione, ma più momenti in cui i grandi magazzini verranno distrutti, rinascendo però sempre come un’Araba Fenice».

Non è mancato infine un passaggio di attualità sul rapporto, oggi spesso conflittuale, tra la grande distribuzione e il commercio di prossimità. Una dinamica che, secondo la scrittrice, all’epoca aveva tutt’altra natura. «I grandi magazzini di oggi non sono quelli di allora – ha osservato – A quel tempo c’era una convivenza assolutamente pacifica, per cui l’uno non voleva dire distruggere il mercato dell’altro. Entrare lì era come fare un viaggio nel costume e nella società dell’epoca, un negozio che permetteva di vivere un sogno: i clienti non compravano per forza, ma sognavano e prendevano idee, mentre le botteghe resistevano senza problemi. Oggi, purtroppo, la situazione è completamente stravolta e anche i grandi magazzini soffrono altri tipi di competitor».