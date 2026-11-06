I fiori di Sanremo tornano protagonisti alla cerimonia dei Premi Nobel di Stoccolma

Sanremo. I fiori della Riviera ligure torneranno a decorare la cerimonia di consegna dei Premi Nobel, in programma il 10 dicembre a Stoccolma. Il comune ha approvato la bozza dell’accordo con Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria e Nobel Foundation, rinnovando una collaborazione che porta le produzioni floricole del Ponente su uno dei palcoscenici internazionali più prestigiosi.

A curare la fornitura sarà Amaie Energia attraverso il Mercato dei Fiori. Dalla città dei fiori partiranno circa 15-17 mila steli, prevalentemente ranuncoli, ortensie e anemoni, accompagnati da alcuni quintali di fronde verdi, tra cui rami di limone ed eucalipto. Tutto il materiale sarà rigorosamente coltivato in Liguria, con particolare riferimento alle aziende sanremesi.

«Abbiamo rinnovato l’accordo perché rappresenta un’opportunità di promozione internazionale per Sanremo e la Riviera ligure», dichiarano il sindaco Alessandro Mager e gli assessori al turismo Alessandro Sindoni e alla floricoltura Ester Moscato. «Portare i nostri fiori alla cerimonia dei Premi Nobel a Stoccolma rafforza uno storico legame e valorizza un patrimonio identitario caratterizzato da oltre un secolo di tradizione, bellezza e innovazione florovivaistica».

Per l’amministrazione, la partecipazione costituisce anche un’occasione per sostenere il comparto produttivo locale e rafforzare la collaborazione tra istituzioni, imprese e operatori turistici.

Soddisfazione viene espressa dall’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Piana, che sottolinea il valore della presenza ligure all’appuntamento svedese: «Un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra regione, che conferma il ruolo di primo piano della Liguria a livello internazionale nel settore florovivaistico». Un riconoscimento, aggiunge, al lavoro delle aziende che custodiscono una tradizione storica continuando a investire nell’innovazione.

Tra gli aspetti previsti dall’intesa figura anche l’impegno della Fondazione Nobel a garantire visibilità alle composizioni durante la manifestazione, riconoscendone ufficialmente la provenienza.

«Da anni supportiamo quest’iniziativa, che rappresenta un’opportunità straordinaria per la floricoltura e le eccellenze del nostro territorio su scala globale», commenta Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria. «Un risultato frutto del lavoro in stretta sinergia con la Regione Liguria e il comune di Sanremo: insieme promuoviamo l’identità culturale e l’economia della Riviera».

A evidenziare il ruolo delle imprese è infine Giancarlo Ghinamo, presidente di Amaie Energia e Servizi: «Questo accordo premia la passione e il lavoro quotidiano delle nostre aziende florovivaistiche, capaci di portare sui palcoscenici più importanti le varietà tipiche di Sanremo e della Riviera ligure».