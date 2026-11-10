I fiori della Riviera protagonisti ai Nobel, una campagna social per attirare i turisti del Nord Europa

La DMO promuove il territorio in Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia attraverso nove video dedicati alle coltivazioni e al legame con Alfred Nobel

Sanremo. I fiori della Riviera diventano protagonisti di una campagna social rivolta ai paesi nordici, trasformando la tradizionale presenza alle celebrazioni del Premio Nobel di Stoccolma in un invito a scoprire il territorio in cui vengono coltivati. L’iniziativa, promossa dalla DMO Riviera dei Fiori, punta a valorizzare una delle produzioni simbolo del Ponente ligure attraverso il messaggio «Vieni a vedere dove crescono».

Ogni 10 dicembre, le composizioni floreali provenienti dalla Riviera portano i colori del territorio alle celebrazioni dei Nobel. Un legame che affonda le radici anche nella storia di Alfred Nobel, che trascorse gli ultimi anni della sua vita a Sanremo, dove morì proprio il 10 dicembre, data scelta per la consegna dei premi.

La campagna, avviata il 20 ottobre, si rivolge al pubblico di Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia. Attraverso una serie di video, racconta il percorso dei fiori dalle coltivazioni fino agli addobbi della cerimonia di Stoccolma, alternando immagini della produzione floricola a scorci del paesaggio ligure. Sono previsti nove reel di circa 40 secondi ciascuno. Ogni filmato si apre con un fiore e il messaggio «La cerimonia dei Nobel è addobbata con i fiori dall’Italia». Seguono le immagini della Riviera, accompagnate dalla scritta «Crescono qui», e quelle di Villa Nobel a Sanremo, residenza dello scienziato svedese.

Il racconto prosegue mostrando il lavoro di raccolta e confezionamento a mano, per poi lasciare spazio alla pista ciclabile e al mare. A chiudere ogni video è l’invito «Vieni a vedere dove crescono». La struttura rimane la stessa per tutta la serie, mentre cambia il protagonista: tra le varietà raccontate figurano anemoni, ranuncoli, papaveri, strelizie, ginestre, margherite e garofani.

I reel vengono diffusi attraverso inserzioni sui social nei quattro paesi nordici, con testi tradotti nelle rispettive lingue. Sui profili della DMO, invece, i contenuti sono pubblicati in inglese. L’iniziativa ha già registrato un positivo riscontro in termini di visualizzazioni e culminerà il 10 dicembre, in occasione della cerimonia di premiazione. «Abbiamo pensato di dare così anche il nostro contributo al miglior ritorno dell’importante investimento che Regione Liguria, insieme al Comune di Sanremo e alla Camera di Commercio, fa ogni anno per assicurare i fiori alla cerimonia dei Nobel», dichiara Marco Benedetti, presidente della DMO Riviera dei Fiori.