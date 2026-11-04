Sul grande schermo|
I film in programmazione nei cinema di Sanremo
Dal 5 all’11 novembre
Sanremo. Torna l’appuntamento con il grande cinema nelle sale di Sanremo. La programmazione dal 5 all’11 novembre offre una ricca selezione di film, eventi speciali e proiezioni imperdibili per tutti gli appassionati, distribuite tra il Cinema Ariston, il Ritz, i Roof, il Centrale e il Tabarin.
Cinema Ariston
“Se domani non torno”: in programmazione dal 5 all’11 novembre nei festivi/feriali alle 16:30, 18.45 e 21 (il 7 novembre solo alle 18.45 e 21).
“Il gatto con il cappello”: proiezione speciale prevista esclusivamente il 7 novembre alle 16.30.
Cinema Ritz
“Dio ride”: dal 5 all’11 novembre alle 16.15, 18.45 e 21:00 (il 7 novembre solo alle 21).
Film Evento – “Stray Kids World”: appuntamento in programma solo il 7 novembre alle 17.15.
Roof 1
“Il gatto con il cappello”: dal 5 all’11 novembre alle 16.30 e 18.30 (il 5 novembre anche alle 21; attenzione: proiezione sospesa il 7 novembre).
“George Michael: The Faith Tour”: dal 6 all’11 novembre alle 21.
Film Evento – “Forest”: in sala esclusivamente l’11 novembre alle 20.45.
Roof 2
“Un’altra me”: dal 5 all’11 novembre alle 16.15 e 18.30 (il 7 novembre solo alle 18.30).
“The Nameless Ballad”: dal 5 all’11 novembre alle 21.
Roof 3
“Shaun: Vita da pecora – Operazione zucca”: dal 5 all’11 novembre alle 16.45 e 18.45 (il 7 novembre solo alle 18.45).
“Clayface”: dal 5 all’11 novembre alle 21.
Roof 4
“Hope”: dal 5 all’11 novembre nei consueti orari delle 16 e 20.30.
Cinema Centrale
“Un tranquillo funerale di famiglia”: proiezioni quotidiane dal 5 all’11 novembre alle 16.15, 18.30 e 21.
Cinema Tabarin
“Wilde Horse Nine”: disponibile dal 5 all’11 novembre con spettacoli alle 16, 18.30 e 20.45.
Prezzi e tariffe
Prezzi intero: 9 €, ridotto 7 € tutte le sale.
Prezzo Ariston: 10 € intero, e 8 €.
Martedì: cinema 6€ tutte le sale – 7 € sala Ariston.
Prezzo film: “Stry Kids World” 20 €.
Info programmazione: https://aristonsanremo.com/programmazione-settimanale/