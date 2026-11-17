un’opera interamente dedicata al regista, sceneggiatore e scrittore statunitense che ha legato indissolubilmente il proprio nome alla rinascita cinematografica della saga di Star Trek tra gli anni Ottanta e Novanta.

Sanremo. Il cinema di fantascienza torna protagonista nella produzione editoriale del saggista cinematografico sanremese Paolo Prevosto.

È infatti disponibile il suo nuovo volume dal titolo “I film di fantascienza di Nicholas Meyer”, un’opera interamente dedicata al regista, sceneggiatore e scrittore statunitense che ha legato indissolubilmente il proprio nome alla rinascita cinematografica della saga di Star Trek tra gli anni Ottanta e Novanta.

Il libro si avvale di un prezioso valore aggiunto: una prefazione esclusiva firmata dallo stesso Nicholas Meyer, oltre a interviste dirette e testimonianze inedite raccolte dall’autore per ricostruire la genesi delle pellicole più iconiche del cineasta.

Con questa nuova pubblicazione, Prevosto prosegue un percorso di ricerca e divulgazione sul cinema di genere già tracciato con i suoi precedenti saggi dedicati a maestri come John Carpenter, Peter Hyams e alla storia delle tecniche degli effetti speciali. L’obiettivo resta quello di analizzare le opere andando oltre la superficie, esplorando i meccanismi della produzione cinematografica, i retroscena sul set e il lavoro dei protagonisti.

Nel volume viene ripercorsa l’intera parabola fantascientifica di Meyer, autore capace di portare nel genere una forte impronta letteraria e una spiccata sensibilità narrativa, coniugando l’intrattenimento con riferimenti culturali e riflessioni sociali. L’analisi parte dall’esordio alla regia con “L’uomo venuto dall’impossibile” (1979), originale avventura in cui lo scrittore H.G. Wells insegue Jack lo Squartatore attraverso il tempo, per poi soffermarsi a lungo su due capitoli fondamentali dell’universo creato da Gene Roddenberry: “Star Trek II – L’ira di Khan” (1982) e “Star Trek VI – Rotta verso l’ignoto” (1991), entrambi diretti da Meyer e considerati tra i vertici assoluti dell’intera franchigia.

Non manca inoltre un approfondimento su altri snodi cruciali della sua carriera, come il celebre film televisivo “The Day After – Il giorno dopo” (1983), autentico evento mediatico dell’epoca, accanto alla sua parallela attività di romanziere e sceneggiatore.