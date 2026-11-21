In Calata Cuneo, affacciata direttamente sulle banchine del porto di Oneglia, l’Hostaria Besugo di Alessandra e Marco porta in tavola una cucina che parla il linguaggio del mare e dell’entroterra ligure, tra pescato del giorno, pasta fresca fatta in casa e farinata dal forno a vista.

Con il suo dehors sul mare e sale interne dal carattere moderno — tra muri in pietra e soffitti a volta — il locale accoglie gli ospiti sia a pranzo sia a cena, affiancando ai piatti della tradizione una proposta di lievitati artigianali.

Il pescato protagonista, tra crudi e ricette della tradizione

La carta si apre con i crudi legati al pescato giornaliero: dal carpaccio di besugo con olio e pepe rosa (16 euro) al crudo di tonno con olive taggiasche e pistacchio (18 euro), fino a scampi, gamberi viola (6 euro al pezzo) e ostriche (4 euro). Tra gli antipasti spiccano i sapori identitari del territorio: panissetta fritta con salsa verde e cipollotti (8 euro), friscioi di cipollotti e maggiorana (9 euro), bagnun di acciughe con gallette del marinaio (12 euro), frittelle di rossetti (12 euro), brandacujun (14 euro), baccalà fritto con panissa (15 euro), carciofi spinosi di Albenga impanati e tramezzini di acciughe e peperoni con crema di bagna cauda. Spazio anche a molluschi e crostacei con il calamaro porchettato alle erbe aromatiche, i polipetti in umido o rosticciati (entrambi a 16 euro), il sauté di cozze, vongole e crostacei (18 euro) e le cozze (muscoli) proposte alla marinara (14 euro), alla piscialandrea o con pesto avvantaggiato (16 euro) e ripiene alla ligure (18 euro).



Pasta fresca fatta in casa e zuppe

Lavorata direttamente nella cucina del ristorante, la pasta fresca alterna classici dell’entroterra e profumi di mare: dalle gasse a-o pestu (14 euro) e i pansotti in salsa di noci (16 euro) alle trenette con bagnun di acciughe e crumble di galletta del marinaio (16 euro). Tra i primi di mare (tutti a 18 euro) figurano le picagge allo stocco, gli gnocchi alla Luciana con polipetti e taggiasche, le lasagne con carciofi e gamberi e le linguine con vongole, cozze e bisque di crostacei. Non mancano il minestrone alla genovese (13 euro), la zuppa di cipolle (12 euro), la vellutata di porcini e patate (15 euro) e una ricca zuppa di pesce (26 euro).



Fritti, secondi al forno e cucina di terra

Dal fritto di acciughe o di pesce (14 euro) agli spunciacurenti (16 euro), fino ai calamari e gamberi (20 euro) e al gran fritto misto del Besugo (25 euro), le fritture restano uno dei punti di forza della casa. Dal forno arrivano lo stoccafisso all’onegliese (18 euro), il baccalà in coccio (22 euro), i gamberoni en boîte (22 euro) e lo spiedone di crostacei e pesce (26 euro), accanto al filetto di besugo su mattonella di sale (24 euro), alla bistecca di tonno Garza Nera (verificare nome) al pepe verde e al pesce spada in crosta di zucchine e menta (entrambi a 22 euro). Per chi preferisce la terra, la carta propone coniglio alla ligure (18 euro), tagliata di Fassona con patate rosticciate (24 euro), polpette cacio e pepe al tartufo (14 euro) e rostelle (1,80 euro al pezzo, minimo dieci).



Farinata, lievitati e dolci artigianali

Il forno a vista sforna farinate senza glutine nella versione classica (8 euro), con cipollotti o rosmarino (9 euro), con gorgonzola (10 euro) e con carciofi di Albenga o cipolla e salsiccia di Bra (12 euro), oltre a pizza, pinsa, scrocchiarella, impasto integrale e opzioni senza glutine. Tra i contorni: patate al rosmarino, cundigiun, ratatouille e cavolfiori saltati. In chiusura, dolci artigianali, gelati e sorbetti fatti in casa, con l’immancabile stroscia del Ponente ligure al Marsala, accompagnati da una carta di vini del territorio e birre selezionate.

La disponibilità dei piatti segue la stagionalità e il pescato del giorno; è consigliabile verificare prezzi e proposte direttamente con il locale al momento della prenotazione.

L’Hostaria Besugo, che per la qualità dell’accoglienza è stata inserita fra i Ristoranti della Tavolozza, si trova a Imperia con ingresso da via De Geneys 34 o dai portici di Calata Cuneo, telefono 347 2100379 Giorno di chiusura il giovedì. Dispone di una vivace pagina facebook dove si presentano i piatti e i menù, che variano seguendo il ritmo delle stagioni e la generosità del mare.