Sanremo. Sei nuove diagnosi di infezione da Hiv registrate nell’Imperiese nel corso del 2026. Un dato in diminuzione rispetto agli anni precedenti, che rappresenta un segnale positivo sul fronte del contrasto alla diffusione del virus, ma che non deve far abbassare la guardia. A fare il punto è il dottor Giovanni Cenderello, direttore della Struttura complessa di Malattie Infettive dell’Asl 1 Imperiese, con una precedente esperienza anche all’ospedale Galliera di Genova, intervistato a margine del congresso “Oltre l’infezione: strategie integrate di prevenzione e terapia“, svoltosi il 27 e 28 novembre al Grand Hotel Des Anglais di Sanremo.

Cenderello, responsabile scientifico dell’iniziativa, è vicepresidente nazionale della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT), dopo aver ricoperto la presidenza regionale della società in Liguria. Nel 2027 assumerà inoltre la presidenza nazionale.

Accanto ai dati epidemiologici, a segnare una svolta sono soprattutto le nuove possibilità terapeutiche. «Oggi le prospettive sono assolutamente innovative e ci aiuteranno a gestire ancora meglio i pazienti», spiega lo specialista, indicando nelle terapie iniettive una delle principali novità del settore.

«L’ingresso delle terapie iniettive sia nel trattamento sia nella prevenzione rappresenta la chiave di volta per modificare l’approccio terapeutico ai nostri pazienti». Un’evoluzione che apre nuove possibilità nella gestione dell’infezione e nella prevenzione, ampliando gli strumenti a disposizione dei medici.

Il congresso, giunto alla seconda edizione, rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto tra professionisti. «È il secondo appuntamento, che speriamo possa diventare annuale. Un momento di incontro tra gli infettivologi liguri e, in particolare, del Ponente, con il contributo di medici dell’Università di Genova e dell’Università di Milano».

L’obiettivo è mettere a confronto le esperienze maturate quotidianamente negli ambulatori con le migliori pratiche cliniche e gli standard di riferimento nazionali e internazionali. Un confronto che riguarda non soltanto l’Hiv, ma anche gli aspetti più ampi legati alle malattie infettive e alle strategie terapeutiche.

A dare ulteriore rilievo all’iniziativa è il ruolo nazionale ricoperto da Cenderello, vicepresidente della SIMIT e presidente designato per il 2027. Una posizione che permette di favorire il trasferimento delle competenze scientifiche anche sul territorio.

«Cerco di sfruttare questo ruolo per portare nel nostro Ponente le migliori competenze nazionali, sia nel campo dell’Hiv sia in quello dell’antibioticoterapia, e per confrontarci direttamente con loro».

L’obiettivo è dunque rafforzare il collegamento tra la realtà sanitaria locale e la ricerca scientifica, in un settore in continua evoluzione, nel quale diagnosi tempestive, prevenzione e accesso alle terapie più innovative restano elementi fondamentali.

Il congresso, promosso nell’ambito del progetto Genova & Sanremo Fast Track Cities, ha affrontato diversi aspetti della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie infettive.

Tra gli interventi in programma, il 27 novembre, quelli di Andrea Beltrame e Sara Tita Farinella sull’appropriatezza della terapia antibiotica, Emanuele Delfino sulla gestione delle infezioni respiratorie tra ospedale e territorio, Giovanni Cenderello, Enrico Crespi e Danilo Papa sulla terapia antibiotica parenterale sul territorio. Spazio anche al Clostridioides difficile, con Marco Berruti e Massimiliano Uccelli, e alla continuità assistenziale ospedale-territorio con Davide Laurenda e Nicola Forni.

Il 28 novembre, tra i temi affrontati, gli approcci comunicativi per vincere l’esitazione in medicina con Wanda Morganti, lo screening integrato per Hcv e Hbv con Rachele Pincino, la PrEP con Laura Labate e la vaccinazione nel paziente fragile con Laura Sticchi e Fabio Della Cava.