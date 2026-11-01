Halloween tra nonni e bambini a Casa Serena, festa con la Scuola Talea

Sanremo. Una mattinata di Halloween all’insegna dell’incontro tra generazioni quella vissuta alla Rsa Casa Serena di Sanremo, dove gli ospiti della struttura hanno accolto i bambini e le maestre della Scuola Talea per una festa tra giochi, laboratori e momenti di condivisione.

I piccoli sono arrivati travestiti da mostri, fantasmi e streghe, portando colori e allegria tra gli spazi della residenza. Gli anziani hanno partecipato con curiosità e coinvolgimento, dando vita a uno scambio che ha messo a contatto due generazioni molto distanti per età, ma unite per alcune ore dalle stesse attività.

A scandire la mattinata anche il tradizionale «Dolcetto o scherzetto?», tra risate e complicità. La cucina e gli operatori della struttura hanno preparato per l’occasione dolci e biscotti a tema, mentre le maestre Elena ed Elisa hanno seguito i bambini nelle diverse attività organizzate durante la festa.

Tra i momenti più significativi, il laboratorio sulle emozioni condotto dall’animatrice della struttura. Ai bambini è stato chiesto di raccontare quale fosse la loro paura di oggi, mentre i nonni hanno ricordato quelle che avevano da piccoli. Un confronto semplice ma intenso, capace di mettere in relazione passato e presente attraverso ricordi, emozioni e ascolto reciproco.

La festa è proseguita con i laboratori creativi, durante i quali bambini e anziani hanno realizzato insieme decorazioni, maschere colorate e zucche di Halloween.

Non è mancato anche un gesto di attenzione da parte dei più piccoli, che hanno servito la merenda agli ospiti della Rsa, offrendo biscotti e succhi e partecipando così direttamente alla vita della struttura.

La mattinata si è conclusa tra applausi e abbracci, con l’intenzione di ripetere in futuro esperienze simili. Un’iniziativa che ha mostrato come la collaborazione tra scuola e strutture dedicate agli anziani possa trasformarsi in un’occasione concreta di socialità, relazione e scambio.