Halina Gizeweter travolta in bicicletta, sospesa per due anni la patente al conducente dell’auto

Imperia. Sospensione della patente per due anni per il cittadino turco di 47 anni, conducente dell’auto in sosta dalla quale è stata aperta la portiera contro cui è finita in bicicletta Halina Gizeweter, l’infermiera di 62 anni morta il 20 settembre scorso a causa delle ferite riportate nel drammatico incidente avvenuto in via Giuseppe Airenti, nella frazione di Caramagna, a Imperia. Il provvedimento rappresenta un nuovo sviluppo nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Imperia per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertarne le responsabilità.