Halina Gizeweter travolta in bicicletta, sospesa per due anni la patente al conducente dell’auto
L’uomo, N.Y., è indagato per omicidio stradale in concorso
Imperia. Sospensione della patente per due anni per il cittadino turco di 47 anni, conducente dell’auto in sosta dalla quale è stata aperta la portiera contro cui è finita in bicicletta Halina Gizeweter, l’infermiera di 62 anni morta il 20 settembre scorso a causa delle ferite riportate nel drammatico incidente avvenuto in via Giuseppe Airenti, nella frazione di Caramagna, a Imperia. Il provvedimento rappresenta un nuovo sviluppo nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Imperia per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertarne le responsabilità.
L’uomo, N.Y., è indagato per omicidio stradale in concorso, insieme al conducente della seconda automobile, F.D.P., 43 anni, che ha investito la donna dopo la caduta dalla bicicletta, provocata dall’impatto con la portiera.
La sospensione della patente per 24 mesi riguarda dunque il conducente del veicolo parcheggiato. Restano in corso gli accertamenti per chiarire chi abbia materialmente aperto la portiera: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è infatti quella che a farlo possa essere stato un passeggero presente nell’abitacolo, senza accorgersi dell’arrivo della ciclista.
Nell’ambito delle indagini sono già state ascoltate almeno due persone, ritenute testimoni oculari, le cui dichiarazioni potrebbero contribuire a definire la sequenza dei fatti. Al vaglio degli inquirenti c’è anche un filmato che avrebbe ripreso l’incidente.