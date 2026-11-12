Guida Michelin 2027, Liguria a due velocità: nessuna nuova stella e brillano le osterie

La Rossa conferma nove ristoranti stellati, registra tre uscite (Paolo e Barbara – Sanremo, Vignamare – Andora e Cracco – Portofino) e premia quattro nuovi Bib Gourmand. Il segnale più interessante arriva dalla cucina di territorio e dall’entroterra.

La Guida Michelin 2027 consegna alla Liguria un bilancio che merita qualche riflessione. Nessuna nuova stella, alcune uscite importanti dal firmamento gastronomico regionale e, sul fronte opposto, quattro nuovi ingressi nella selezione dei Bib Gourmand. Due risultati che raccontano altrettante velocità della ristorazione ligure: da una parte le difficoltà e le trasformazioni dell’alta cucina, dall’altra la vitalità delle osterie e delle realtà capaci di valorizzare la tradizione gastronomica locale con proposte accessibili e contemporanee.

La presentazione della nuova edizione offre l’occasione per guardare oltre i riconoscimenti e interrogarsi sulle prospettive della gastronomia regionale. La Liguria conserva un patrimonio gastronomico importante, fatto di prodotti, paesaggi, tradizioni marinare e culture dell’entroterra. La sfida è riuscire a trasformare questa ricchezza in un’identità riconoscibile, capace di sostenere tanto i ristoranti d’autore quanto le piccole insegne di territorio.

Le sfide dell’alta cucina ligure

Il primo elemento da considerare è la continuità. Le uscite dalla selezione Michelin, pur rispondendo a situazioni differenti, riportano l’attenzione sulla complessità di mantenere standard elevati in un contesto economico e turistico non sempre favorevole. La forte stagionalità di molte località costiere, con la concentrazione dei flussi turistici nei mesi estivi, rende più difficile garantire continuità di lavoro e sostenibilità economica durante tutto l’anno. Per i ristoranti di fine dining diventa quindi fondamentale ampliare il pubblico, valorizzare l’entroterra, dialogare con il mondo dell’enoturismo e costruire proposte capaci di attirare visitatori anche fuori stagione. La cucina ligure dispone di risorse che meritano maggiore attenzione anche nei percorsi di alta gastronomia: ortaggi, erbe spontanee e aromatiche, prodotti dell’orto, pesce locale, legumi, formaggi e preparazioni della tradizione contadina. La sfida consiste nel reinterpretare questi ingredienti senza perdere il legame con la loro storia e con i territori di provenienza.

Il fermento delle osterie e della cucina di territorio

Se il comparto stellato registra alcune uscite, il segmento dei Bib Gourmand, riservato ai ristoranti che propongono una cucina di qualità con un buon rapporto qualità-prezzo, offre alla Liguria un risultato positivo con quattro nuove insegne nella selezione regionale. È un risultato che conferma l’interesse per una ristorazione capace di coniugare identità gastronomica, attenzione alla materia prima e accessibilità. L’osteria contemporanea e la trattoria di qualità rappresentano oggi una componente importante dell’offerta regionale: luoghi nei quali la tradizione non viene semplicemente riproposta, ma reinterpretata con sensibilità attuale, senza rinunciare alla riconoscibilità dei piatti. Un dato interessante riguarda la geografia dei nuovi ingressi, tutti concentrati tra Genova e il suo entroterra. Campomorone e Masone, insieme alle due insegne genovesi, contribuiscono a spostare l’attenzione anche verso territori meno immediatamente associati al turismo gastronomico. È un segnale da leggere con interesse. Le vallate liguri custodiscono una cucina ricca di preparazioni, prodotti e consuetudini che meritano di essere raccontati: dai formaggi e dalle ricette della cucina bianca ai ravioli, dalle preparazioni in umido alle produzioni agricole locali. Un patrimonio che può diventare una risorsa per la ristorazione e per il turismo dell’entroterra. Anche la filiera corta e il rapporto diretto con i produttori rappresentano elementi sempre più importanti. La sostenibilità, quando si traduce in scelte concrete, non è soltanto una dichiarazione d’intenti: significa conoscere la provenienza degli ingredienti, ridurre gli sprechi, valorizzare le produzioni locali e costruire rapporti duraturi con chi lavora la terra e il mare.

Il bilancio delle Stelle: nove conferme e tre uscite

La Guida Michelin 2027 non assegna nuove stelle alla Liguria. La selezione regionale conta nove ristoranti che confermano il riconoscimento, mentre tre insegne escono rispetto all’edizione precedente. Tra le uscite più significative ci sono Paolo e Barbara, storico ristorante di Sanremo guidato da Paolo Masieri e Vignamare ad Andora. Due realtà differenti, accomunate da un percorso gastronomico che aveva contribuito a caratterizzare la proposta di alta cucina del Ponente ligure. Diverso il caso di Cracco Portofino, che esce dalla Guida in seguito alla chiusura del ristorante nella storica sede sul Molo Umberto I. Una situazione legata alla cessazione dell’attività in quella sede e distinta dalle mancate conferme degli altri due ristoranti.

Le conferme d’autore

La Liguria conserva nove ristoranti stellati, distribuiti tra le province di Imperia, Savona e Genova:

Provincia di Imperia: Casa Buono a Ventimiglia, Sarri a Imperia ed Equilibrio a Dolcedo. Tre indirizzi differenti, che rappresentano altrettante interpretazioni della cucina contemporanea, tra ricerca, territorio e valorizzazione delle materie prime.

Casa Buono a Ventimiglia, Sarri a Imperia ed Equilibrio a Dolcedo. Tre indirizzi differenti, che rappresentano altrettante interpretazioni della cucina contemporanea, tra ricerca, territorio e valorizzazione delle materie prime. Provincia di Savona: Nove ad Alassio, all’interno di Villa della Pergola, guidato dallo chef Antonio Romano, e Il Vescovado a Noli, con la sua suggestiva posizione affacciata sul mare.

Nove ad Alassio, all’interno di Villa della Pergola, guidato dallo chef Antonio Romano, e Il Vescovado a Noli, con la sua suggestiva posizione affacciata sul mare. Provincia di Genova: Il Marin e San Giorgio a Genova, Impronta d’Acqua a Cavi di Lavagna e Rezzano Cucina e Vino a Sestri Levante. Quattro insegne che completano la presenza ligure nella selezione stellata, con proposte gastronomiche differenti per stile e interpretazione.

I Bib Gourmand: quattro nuovi ingressi

Il risultato più dinamico della selezione ligure arriva dai Bib Gourmand. Sono quattro le nuove insegne premiate dalla Michelin: Trattoria Rensin, Campomorone (Genova), Toe Drûe, Genova, Il Michelaccio, Genova e Osteria Stella, Masone (Genova). Un poker di novità che rafforza soprattutto la presenza del territorio genovese e del suo entroterra. Il riconoscimento premia una ristorazione che sa proporre una cucina di qualità mantenendo un rapporto equilibrato con il prezzo, un aspetto particolarmente importante in una fase in cui il costo dell’esperienza gastronomica è diventato un elemento determinante nelle scelte dei consumatori.

L’elenco completo dei Bib Gourmand liguri

La selezione regionale comprende 15 indirizzi:

Provincia di Genova: Rosmarino (Genova), Toe Drûe (Genova – nuovo), Il Michelaccio (Genova – nuovo), Bruxaboschi (Genova, loc. San Desiderio), Trattoria Rensin (Campomorone – nuovo), Osteria Stella (Masone – nuovo), Da Felice (Chiavari), Raieû (Cavi di Lavagna), Roma (Montoggio), La Brinca (Ne).

Rosmarino (Genova), Toe Drûe (Genova – nuovo), Il Michelaccio (Genova – nuovo), Bruxaboschi (Genova, loc. San Desiderio), Trattoria Rensin (Campomorone – nuovo), Osteria Stella (Masone – nuovo), Da Felice (Chiavari), Raieû (Cavi di Lavagna), Roma (Montoggio), La Brinca (Ne). Provincia di Imperia: Osteria Didù (Imperia), Terme (Pigna), CASAeBOTTEGA (Dolceacqua).

Osteria Didù (Imperia), Terme (Pigna), CASAeBOTTEGA (Dolceacqua). Provincia di Savona: La Civetta (Urbe).

La Civetta (Urbe). Provincia della Spezia: Il Cardinale Vino e Cucina (Sarzana).

Una Liguria da raccontare oltre le stelle

Il bilancio Michelin 2027 restituisce l’immagine di una regione gastronomicamente vivace, ma attraversata da trasformazioni importanti. Le difficoltà di alcune insegne storiche e l’assenza di nuovi ingressi nel panorama stellato invitano a riflettere sulle condizioni necessarie per sostenere l’alta ristorazione. I quattro nuovi Bib Gourmand, invece, indicano una vitalità che si esprime soprattutto nella cucina di territorio e nelle realtà dell’entroterra. Non si tratta di mettere in contrapposizione alta cucina e osterie, ma di riconoscere il valore di entrambe. La forza della gastronomia ligure sta proprio nella varietà delle sue espressioni: dai ristoranti d’autore alle trattorie, dalle cucine marinare alle tradizioni delle vallate, dai prodotti dell’orto alle piccole produzioni artigianali. La vera sfida per il futuro sarà valorizzare questa ricchezza senza omologarla, costruendo un’offerta gastronomica capace di raccontare la Liguria durante tutto l’anno e di restituire ai suoi territori il ruolo che meritano.