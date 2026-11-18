Bordighera . I Vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia sono intervenuti nel pomeriggio in via di Mezzo, a Bordighera Alta, per la caduta, probabilmente a causa del forte vento, di parti di grondaia e calcinacci da un edificio di quattro piani.

A segnalare la situazione di pericolo è stato un residente, che ha notato alcune lamiere rimaste penzolanti dalla facciata dello stabile, con il rischio che potessero precipitare sulla sottostante via di passaggio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, con il vice comandante Davide Raimondo, che si trovava libero dal servizio, e i pompieri.

Le operazioni di messa in sicurezza si sono rivelate particolarmente impegnative. Vista l’impossibilità di raggiungere l’edificio con l’autoscala, i Vigili del fuoco sono saliti fino all’ultimo piano e hanno provveduto a rimuovere il materiale pericolante direttamente dall’alto, utilizzando roncole e una pala per eliminare le lamiere e i calcinacci a rischio caduta.