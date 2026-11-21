Taggia. Cento persone sedute e una trentina in piedi: una partecipazione numerosa e attenta ha accompagnato a Taggia il secondo appuntamento organizzato da OffiCine di Ponente, dedicato al futuro della pastorizia e delle nostre montagne. La serata, dal titolo “Dopo Giuvanin, chi abiterà le nostre montagne?”, ha preso spunto dalla storia di Giovanni, detto Giuvanin, protagonista del film di Davide Avena, per aprire una riflessione sulle profonde trasformazioni del mondo pastorale e sul futuro dei territori montani.

Giuvanin apparteneva a un mondo ormai scomparso, nel quale il rapporto con la montagna, con gli animali e con i ritmi della natura rispondeva a regole molto diverse da quelle della società contemporanea. Non aveva mai avuto bisogno di un frigorifero: semplicemente, il suo modo di vivere non ne richiedeva uno. Gli si propose un’incontro con una donna, ma dimenticò l’ora e il luogo dell’appuntamento. Dopo Giuvanin, chi abita e abiterà le nostre montagne? A cercare una risposta sono state le testimonianze di tre pastori, Matteo, Claudio e Nicola, che hanno raccontato esperienze, scelte di vita e difficoltà del loro lavoro. Tre personalità, tre percorsi differenti, tre modi di interpretare un mestiere antico che oggi deve confrontarsi con una società profondamente cambiata.

Matteo ha raccontato una scelta familiare, costruita insieme alla moglie e orientata al futuro. La sua attività comprende anche un agriturismo in valle, attraverso il quale valorizza e commercializza la propria produzione. Una scelta che mette al centro la qualità, il chilometro zero e i valori con cui crescono i figli. Claudio ha portato la vivacità e l’intraprendenza di una scelta nata anche attraverso un annuncio trovato su Facebook. Giovane, padre di tre figli, lavora tra Montalto Ligure e la Valle delle Meraviglie: una testimonianza di energia e concretezza, che racconta come si possa arrivare alla pastorizia anche attraverso percorsi inaspettati. Nicola ha offerto uno sguardo particolarmente interessante sulle condizioni economiche e sociali della pastorizia contemporanea. Il suo percorso è insolito: una laurea in geografia e un master in cinema prima di diventare pastore in Francia. La sua lettura ha permesso di allargare il discorso alle condizioni del lavoro e alle differenze economiche tra i diversi contesti. Ha raccontato anche la storia di un giovane lavoratore maliano, incontrato durante una visita a Giovanni, che guadagna 500 € al mese. Un dato che fa riflettere se confrontato con i 2.500 € netti che Nicola percepisce mensilmente lavorando in Francia.

Davide Avena, regista del film, è stato a sua volta una figura centrale dell’incontro: interlocutore di Giovanni e, nello stesso tempo, ricercatore di un altro tempo, di un mondo che non c’è più e che attraverso le immagini cerca di conoscere, comprendere e restituire. Le testimonianze hanno permesso di andare oltre un’immagine idealizzata della pastorizia, mostrando la complessità di un’attività che deve fare i conti con le condizioni economiche, il lavoro, il ricambio generazionale e le trasformazioni del territorio.

I pascoli che arretrano, i boschi che avanzano, le montagne che cambiano volto sono anche il segno di un diverso rapporto tra uomo e ambiente. I nostri pastori ci hanno insegnato molto. E forse è proprio questo il valore di un incontro: scoprire quanto ci sia da imparare da persone, esperienze e mondi che spesso consideriamo lontani dalla nostra quotidianità. A suggellare il racconto, le parole di Giuvanin, pronunciate in una sequenza del film: «Ghe ne fusse!»

Per OffiCine di Ponente, organizzare questi appuntamenti significa soprattutto creare occasioni di incontro, conoscenza e scambio. Ma anche fare in modo che ciò che accade non si esaurisca con la fine di una serata. L’obiettivo è lasciare traccia del lavoro svolto, raccogliendo testimonianze, immagini, riflessioni e incontri che possano diventare patrimonio condiviso. In questa prospettiva si inserisce anche l’idea di realizzare un piccolo documentario che restituisca il percorso degli appuntamenti e dia voce alle persone che vi hanno partecipato, ai loro racconti e alle esperienze emerse. Ogni evento rappresenta una nuova scoperta. Si incontrano aspetti della vita del territorio che non si conoscevano, si ascoltano storie inaspettate, si conoscono persone nuove, si individuano competenze e sensibilità che possono aprire la strada a ulteriori iniziative. È una dimensione particolarmente importante del lavoro di OffiCine: gli incontri non sono episodi isolati, ma occasioni per costruire relazioni. Le persone conosciute oggi potranno diventare i protagonisti, gli interlocutori o i compagni di strada di nuove collaborazioni domani. L’intenzione è quindi quella di costruire progressivamente una rete di conoscenze, esperienze e relazioni, capace di generare nuove idee e contribuire alla valorizzazione del territorio. Non soltanto organizzare eventi, dunque, ma creare occasioni perché il territorio possa raccontarsi, riconoscersi e scoprire nuove possibilità.