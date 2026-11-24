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Grande Fratello VIP, Sanremo tifa per Federica Morello
La concorrente matuziana ha conquistato l’accesso alla finalissima del reality show. Il primo cittadino e la giunta comunale le rivolgono un caloroso “in bocca al lupo”
Sanremo. In tanti a Sanremo a supporto di Federica Morello, la concittadina che ha conquistato ufficialmente l’accesso alla finale del Grande Fratello VIP.
In vista dell’atto conclusivo del programma televisivo, il sindaco Alessandro Mager e l’Amministrazione comunale hanno espresso il proprio sostegno ufficiale alla concorrente sanremese. Durante tutto il suo percorso all’interno della Casa, Federica ha saputo mantenere forte il legame con la propria terra d’origine, raccontando alla platea televisiva nazionale l’identità di Sanremo, le sue tradizioni e le sue manifestazioni principali: dal Festival ai Carri Fioriti, fino alla Milano-Sanremo, al Rally, a Sanremo Giovani e al Premio Tenco.
«Il sindaco Alessandro Mager e l’Amministrazione comunale rivolgono un caloroso in bocca al lupo alla concittadina Federica Morello – fa sapere il Comune in una nota ufficiale depositata dall’Ufficio Stampa – ringraziandola per aver portato il nome di Sanremo all’attenzione del pubblico nazionale e rinnovando il proprio sostegno in vista della finale».
Il traguardo è stato raggiunto al termine del televoto della semifinale, superato con il 60,77% delle preferenze. Un risultato accolto con soddisfazione anche dal mondo politico locale: i consiglieri comunali Antonino Consiglio ed Elisa Balestra hanno sottolineato come la semplicità e l’autenticità dimostrate da Federica abbiano saputo conquistare l’affetto degli spettatori, rappresentando un motivo d’orgoglio e una vetrina positiva per l’intera comunità sanremese. Con il verdetto della finale ormai alle porte, Sanremo si prepara a fare il tifo per la sua concittadina.