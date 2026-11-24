In vista dell’atto conclusivo del programma televisivo, il sindaco Alessandro Mager e l’Amministrazione comunale hanno espresso il proprio sostegno ufficiale alla concorrente sanremese. Durante tutto il suo percorso all’interno della Casa, Federica ha saputo mantenere forte il legame con la propria terra d’origine, raccontando alla platea televisiva nazionale l’identità di Sanremo, le sue tradizioni e le sue manifestazioni principali: dal Festival ai Carri Fioriti, fino alla Milano-Sanremo, al Rally, a Sanremo Giovani e al Premio Tenco.