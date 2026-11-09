Grande attesa a Sanremo per Ezio Greggio

Sanremo. C’è grande attesa nella Città dei Fiori per l’arrivo di Ezio Greggio, che giovedì 12 novembre alle 19.30 condurrà al Teatro dell’Opera del Casinò l’evento di presentazione della 23ª edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie. La prestigiosa manifestazione cinematografica, ideata e diretta dallo stesso conduttore e comico televisivo, si terrà nel Principato di Monaco dall’11 al 14 novembre.

Ad affiancare Ezio Greggio sul palco sarà Renata Cantamessa, alla presenza di un ricco parterre di ospiti e personaggi del grande e piccolo schermo, tra cui Fausto Brizzi, Vanessa Incontrada, Paul Belmondo, Yvonne Sciò, Max Tortora, Elena Izzo e Silvia Signore. In questa occasione, la casa da gioco matuziana omaggerà gli ospiti con un Trofeo speciale ispirato alla propria tradizione culturale e legata allo spettacolo.

L’appuntamento è promosso dal Comune e dal Casinò di Sanremo in collaborazione con E20Sanremo. L’ingresso alla serata è libero e gratuito.