Gran finale dei Martedì Letterari: Giacinta Cavagna di Gualdana presenta la saga della Rinascente

Al centro dell’opera si snoda l’avventurosa parabola umana e imprenditoriale che porta alla nascita della Rinascente di Milano. Il racconto prende le mosse dal sogno dei fratelli Ferdinando e Luigi Bocconi che nel 1889 aprono in piazza del Duomo il primo grande magazzino di abiti pronti. Attraverso lo sguardo di tre generazioni di donne – Bice, la figlia Eleonora e la nipote Cristina – il romanzo ripercorre le vicende delle “Ragazze della Rinascente”, testimoni e protagoniste dei grandi cambiamenti storici del Novecento, tra guerre mondiali, tumulti di piazza e la ricostruzione. Dietro i banconi e lungo le vetrine affacciate sulle guglie del Duomo si compie così un percorso di ricerca di indipendenza e libertà.L’autrice