Gran finale dei Martedì Letterari: Giacinta Cavagna di Gualdana presenta la saga della Rinascente
Martedì 17 novembre alle 16:30 la storica dell’arte e scrittrice racconterà il suo romanzo “Un milione di scale”, dedicato alle donne e alle storie che hanno fatto grande il celebre magazzino milanese
Sanremo. Si chiude con una grande storia d’impresa, lavoro ed emancipazione femminile la rassegna autunnale dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo. Martedì 17 novembre, alle ore 16:30, il Teatro dell’Opera della casa da gioco ospiterà l’autrice Giacinta Cavagna di Gualdana, che presenterà al pubblico il suo romanzo “Un milione di scale” (Neri Pozza). All’incontro parteciperà il dott. Alberto Guglielmi Manzoni.Il romanzo e la trama
Al centro dell’opera si snoda l’avventurosa parabola umana e imprenditoriale che porta alla nascita della Rinascente di Milano. Il racconto prende le mosse dal sogno dei fratelli Ferdinando e Luigi Bocconi che nel 1889 aprono in piazza del Duomo il primo grande magazzino di abiti pronti. Attraverso lo sguardo di tre generazioni di donne – Bice, la figlia Eleonora e la nipote Cristina – il romanzo ripercorre le vicende delle “Ragazze della Rinascente”, testimoni e protagoniste dei grandi cambiamenti storici del Novecento, tra guerre mondiali, tumulti di piazza e la ricostruzione. Dietro i banconi e lungo le vetrine affacciate sulle guglie del Duomo si compie così un percorso di ricerca di indipendenza e libertà.L’autrice
Giacinta Cavagna di Gualdana è storica dell’arte e docente presso l’Università degli Studi di Milano. Esperta di arti decorative del Novecento e profonda conoscitrice della storia milanese, ha esordito nella narrativa nel 2023 con “La fabbrica delle tuse”, riscuotendo un notevole successo di critica e pubblico.Chiusura della stagione autunnale
Con questo appuntamento si conclude il ciclo autunno 2026 dei Martedì Letterari, organizzato dalla Responsabile dell’Ufficio Stampa e Cultura Marzia Taruffi e sostenuto dai vertici del Casinò. Dopo la pausa di dicembre, la prestigiosa rassegna culturale darà appuntamento al pubblico a partire da gennaio 2027.