Le classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio alla 38ª edizione di Restructura. Una giornata tra innovazione tecnologica, orientamento universitario e recupero del patrimonio industriale.

Sanremo. Droni e scanner laser per rilevare gli edifici, visori di realtà virtuale per sperimentare la sicurezza nei cantieri e nuovi materiali per costruire in maniera più sostenibile. Sono alcune delle tecnologie con cui si sono confrontati gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) dell’Istituto Colombo di Sanremo, protagonisti il 13 novembre di una visita didattica a Torino, in occasione della 38ª edizione di Restructura, il salone dedicato all’edilizia e alla riqualificazione ospitato all’Oval Lingotto Fiere.

Il tema della manifestazione, Dal costruito alla città futura, ha accompagnato gli studenti alla scoperta delle nuove prospettive del settore, dal recupero degli edifici esistenti alla progettazione sostenibile.

Tra gli stand della fiera, gli alunni hanno potuto osservare da vicino scanner laser e droni utilizzati per il rilievo digitale degli immobili, sperimentando anche l’impiego di visori immersivi nelle simulazioni dedicate alla sicurezza sul lavoro. Particolare attenzione è stata riservata ai materiali per la bioarchitettura, ai sistemi di isolamento e alle soluzioni tecnologiche finalizzate a migliorare l’efficienza energetica e il comfort abitativo.

La visita ha offerto inoltre l’occasione di approfondire, attraverso i convegni in programma, alcuni temi centrali per il futuro delle costruzioni, tra cui l’utilizzo del legno, le foreste verticali, la prefabbricazione e la ventilazione meccanica controllata.

Accanto agli aspetti tecnici, spazio anche all’orientamento universitario, grazie all’incontro con alcuni studenti del Politecnico di Torino, che hanno raccontato il proprio percorso di studi e condiviso esperienze legate alla vita universitaria. Un confronto particolarmente significativo per le classi quinte, ormai vicine alla scelta del percorso da intraprendere dopo il diploma.

Il tema del recupero architettonico è tornato al centro della visita pomeridiana al Lingotto, l’ex stabilimento FIAT riconvertito in un complesso polifunzionale su progetto di Renzo Piano. Un esempio di trasformazione del patrimonio industriale, visibile anche sul tetto dell’edificio, dove l’antica pista utilizzata per il collaudo delle automobili ospita oggi il giardino pensile della Pista 500.

L’esperienza torinese ha così consentito agli studenti di collegare le innovazioni osservate alle discipline affrontate quotidianamente in aula, dalla topografia alla progettazione, fino alla gestione dei cantieri, offrendo uno sguardo concreto sull’evoluzione della professione del geometra.