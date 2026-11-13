Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi al Casinò di Sanremo con «Gin Game»

Sanremo. Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi sono i protagonisti di «Gin Game», la commedia di Donald L. Coburn che domenica 15 novembre alle 16.30 andrà in scena al teatro del Casinò, con la regia di Giampiero Francese. Dopo il successo del musical «Forza venite gente», la stagione teatrale prosegue con uno spettacolo che alterna momenti divertenti a riflessioni sulla solitudine e sulle fragilità umane.

Al centro della vicenda ci sono Walter e Fonsia, due anziani ospiti della stessa casa di riposo, entrambi senza amici. Per trascorrere il tempo, l’uomo propone alla donna di insegnarle a giocare a Gin, un passatempo apparentemente innocuo che finisce per trasformarsi in una competizione serrata.

Fonsia apprende rapidamente le regole e comincia a vincere ogni partita, provocando la crescente irritazione del suo avversario. Tra una mano e l’altra emergono ricordi, delusioni e fallimenti personali. Le conversazioni diventano così un confronto sempre più acceso, nel quale ciascuno cerca di mettere in difficoltà l’altro, facendo affiorare debolezze e rancori.

La commedia intreccia umorismo e malinconia, affidando ai due interpreti il compito di raccontare, attraverso una partita a carte, il bisogno di compagnia e le contraddizioni dei rapporti umani.

Per assistere allo spettacolo, i biglietti costano 25 euro per la platea del primo settore, 20 per il secondo e 15 per la galleria. Gli abbonamenti a sette rappresentazioni sono disponibili rispettivamente a 150, 120 e 90 euro.

Sono previste agevolazioni per gli studenti: i gruppi di 10 ragazzi accompagnati da un insegnante possono accedere alla galleria al prezzo di 5 euro a persona, ridotto a 4 per comitive più numerose. Le persone fragili e i loro accompagnatori beneficiano entrambi di uno sconto del 50%. Per associazioni e compagnie teatrali è prevista una riduzione di 5 euro sugli abbonamenti, previa presentazione dell’elenco dei soci o dei componenti.

I tagliandi sono acquistabili online su www.boxol.it/casinosanremo oppure al botteghino del teatro, aperto martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 16 alle 19.30. Nei giorni delle rappresentazioni il servizio è attivo fino alle 21.