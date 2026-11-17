Sanremo. Dare voce alle nuove generazioni, favorire la loro partecipazione alla vita sociale e offrire uno spazio nel quale trasformare idee, esigenze e proposte in iniziative concrete per il territorio.

Con questo obiettivo le ACLI Provinciali di Imperia promuovono per sabato 21 novembre, alle ore 18, presso il Circolo ACLI San Martino di Sanremo, un incontro pubblico che segnerà l’avvio del percorso per la costituzione ufficiale del coordinamento provinciale dei Giovani delle ACLI (GA).

I Giovani delle ACLI rappresentano la componente giovanile del movimento aclista, una realtà nazionale che promuove partecipazione civica, solidarietà, formazione, cittadinanza attiva e impegno nella comunità.

L’obiettivo è creare anche nella provincia di Imperia un luogo di aggregazione e confronto nel quale ragazze e ragazzi possano incontrarsi, elaborare progetti e contribuire in prima persona alla crescita sociale e culturale del territorio.

L’incontro è aperto anche a chi non è ancora iscritto alle ACLI. Non si tratta di presentare un’organizzazione già definita, ma di avviare un percorso nel quale siano proprio i giovani a individuare temi, obiettivi e modalità di partecipazione.

Tra i possibili ambiti di interesse ci sono il lavoro, la formazione, l’ambiente, la cultura, lo sport, la solidarietà, il volontariato e le opportunità di crescita personale e collettiva.

«Vogliamo che i giovani trovino nelle ACLI non soltanto un’associazione alla quale aderire, ma soprattutto uno spazio nel quale essere protagonisti. Il nostro compito è offrire loro strumenti, relazioni e opportunità, lasciando che siano loro a esprimere le idee e costruire il percorso», dichiara Flavio Di Malta, Presidente delle ACLI Provinciali di Imperia.

L’appuntamento rappresenterà dunque il primo passo verso la costituzione del coordinamento provinciale, con il coinvolgimento degli organismi nazionali dei Giovani delle ACLI e dei circoli presenti sul territorio.