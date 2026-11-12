“Giornate FAI per le scuole”, Villa Grock tra le visite esclusive riservate agli studenti

Imperia. Da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2026 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS apre al mondo della Scuola oltre 250 luoghi in tutta Italia. Nel corso delle “Giornate FAI per le scuole”, arrivate alla quindicesima edizione, studenti di ogni ordine e grado potranno visitare luoghi eccezionalmente aperti nelle loro città e territori grazie ai volontari della Fondazione, accompagnati da guide speciali: gli Apprendisti Ciceroni, anch’essi studenti, partecipanti con la loro classe ad un progetto educativo che, ideato dal FAI ormai trent’anni fa, coinvolge migliaia di ragazzi ogni anno, non solo formandoli, ma facendone i protagonisti della valorizzazione del patrimonio culturale del loro territorio.

Nate su modello delle più famose Giornate FAI di Primavera e di Autunno, le “Giornate FAI per le scuole” sono esclusivamente riservate al mondo scolastico. Per un’intera settimana, palazzi, giardini storici, aree naturalistiche, parchi, chiese e monumenti apriranno le porte solo agli studenti, di ogni ordine e grado, e agli apprendisti ciceroni che li guideranno, appositamente formati dai volontari del FAI in collaborazione con i loro docenti.

Una manifestazione che nel 2025 ha visto la partecipazione di 7.500 Apprendisti Ciceroni e di 36.000 studenti in totale e un’esperienza formativa eccezionale, basata sul concetto dell’educazione tra pari, che rivoluziona il tradizionale rapporto tra docente e discente per favorire nei ragazzi la scoperta diretta e attiva del patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano, e infondere il desiderio di partecipare, da cittadini di oggi e di domani, alla sua tutela e valorizzazione.

Anche per le “Giornate FAI per le scuole” del 2026, i beni aperti in tutta Italia, grazie alle Delegazioni e ai Gruppi FAI diffusi e attivi in tutte le regioni, sono di diverse tipologie e offrono alle scuole di ogni ordine e grado ricchi spunti didattici, dall’arte alla storia, dalla natura alla scienza, grazie a visite in edifici storici e istituzionali, luoghi legati alla storia del nostro Paese, teatri, beni naturalistici.

“Giornate FAI per le scuole” sono un modo concreto di partecipare alla missione del FAI: la manifestazione, infatti, è riservata alle Classi Amiche FAI (quasi 3.000 nel 2025), ovvero alle classi che, tramite i loro docenti, si sono iscritte al FAI potendo così beneficiare di questa come di altre proposte didattiche pensate per la Scuola, in un programma ricco e vario che accompagna l’intero anno scolastico.

Martedì 27 ottobre, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara, il FAI ha presentato il programma nazionale “FAI per la Scuola” 2026-2027, di cui le “Giornate FAI per le scuole” sono uno dei quattro pilastri. Un altro progetto è proprio “Apprendisti Ciceroni” che dal 1996 a oggi ha visto la partecipazione di oltre 600.000 studenti nelle Giornate FAI, di cui più di 68.000 solo nelle Giornate FAI per le Scuole; completano il programma nazionale le visite didattiche nei settantacinque beni del FAI in tutta Italia e il concorso nazionale, quest’anno dal titolo “Lasciateci in pace. Idee, spazi, persone, comunità”, che offre agli studenti l’occasione di ideare un progetto di “pace attiva”, ovvero di farsi attivi promotori di pace nella loro comunità.

La partecipazione alle “Giornate FAI per le scuole” e l’adesione al progetto “Apprendisti Ciceroni” sono alcune delle opportunità legate all’Iscrizione Classe Amica FAI che offre, ad esempio, anche l’accesso a una speciale piattaforma e-learning per approfondire le professioni dei Beni Culturali attraverso video e contenuti esclusivi.

Per la realizzazione dell’articolato programma di “FAI per la Scuola”, che ha coinvolto a oggi più di 4 milioni di bambini e ragazzi, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di II grado, il FAI opera in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto nell’Ottobre 2023, che si fonda sui principi costituzionali incarnati dagli articoli 9 e 118, secondo i quali il singolo cittadino può e deve fare la sua parte anche nella tutela e nella cura dell’ambiente che ci circonda.

Il FAI opera da oltre cinquant’anni per costruire e diffondere questa cultura nella società civile e, in nome della sua missione educativa e dello spirito sussidiario che lo anima, con sempre maggiore impegno intende collaborare con il mondo della Scuola, offrendo i suoi luoghi, le sue conoscenze e la sua esperienza per integrare e arricchire l’offerta formativa secondo le direttive delle recenti linee guida ministeriali.

La quindicesima edizione delle Giornate FAI per le scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di tutte le Regioni e le Province autonome italiane.

Si ringraziano, inoltre, Regione Campania e Regione Lombardia per i contributi concessi e Fondazione CARICAL per il sostegno. RAI è Main Media Partner dell’iniziativa.

AGN ENERGIA, operatore energetico nazionale, dal 1958 al servizio di famiglie e imprese e da undici edizioni main sponsor dell’evento, rinnova il proprio impegno a favore dell’educazione delle nuove generazioni e della conoscenza del territorio. Un impegno che prende forma attraverso La Città dell’Energia, il progetto di responsabilità sociale d’impresa con cui AGN ENERGIA promuove la partecipazione dei dipendenti e il dialogo con le comunità locali, mettendo in relazione persone, scuole e realtà del territorio. Ne sono espressione il percorso didattico I Detective dell’Energia e il contest #LATUAIDEAGREEN, che invitano gli studenti a comprendere il valore dell’energia e delle risorse e a tradurre questa consapevolezza in idee e comportamenti responsabili nella vita quotidiana. AGN ENERGIA inoltre destinerà un contributo alla manutenzione annuale dell’Abbazia di Cerrate, Bene FAI nella provincia di Lecce, uno dei più importanti complessi monastici dell’Italia meridionale.

Sponsor dell’evento è Italo, primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, che rinnova la propria vicinanza al FAI nell’ambito di una più ampia collaborazione a sostegno dei principali progetti della Fondazione contribuendo a promuovere un turismo sostenibile e a favorire la scoperta dei luoghi più significativi del patrimonio culturale italiano. La formazione e la crescita delle persone rappresentano da sempre un elemento centrale per Italo, che traduce questo impegno dentro e fuori l’azienda attraverso progetti dedicati alle nuove generazioni, iniziative didattiche e di orientamento nonché azioni concrete a supporto della comunità.

Il progetto Apprendisti Ciceroni è realizzato anche grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concesso per l’anno 2025 ai sensi dell’articolo 72, primo comma, del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. nell’ambito del progetto A porte aperte.

Tra i beni aperti in Liguria

Genova

Chiostro Chiesa e Museo di San Bartolomeo della Certosa

Il complesso monastico di San Bartolomeo della Certosa – conosciuto anche con l’appellativo di Certosa di Rivarolo – è situato nel rione Certosa del quartiere di Rivarolo, in val Polcevera. Costituito da più ambienti – chiesa, battistero, cappella delle donne, chiostro piccolo, chiostro grande – costituisce un luogo di grande interesse storico e culturale per l’intera vallata.

La certosa sorse nel 1297 su terreni donati da Bartolomeo Di Negro (da cui la dedicazione al santo Bartolomeo), in un luogo nel quale probabilmente sorgeva una piccola costruzione religiosa e nel corso del XV e XVI secolo subì varie trasformazioni col riutilizzo delle strutture gotiche della navata che sono infatti anteriori del XV secolo. L’importanza allora acquisita dal convento appare evidente dai potenti patrocinatori che ebbe: i Doria, gli Spinola, i Di Negro. La realizzazione del complesso si sviluppa in tre fasi: una prima, gotica, una seconda, cinquecentesca, e una terza e ultima ottocentesca, quest’ultima legata alle teorie del restauro e del recupero del Medioevo.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo Rivarolo .

Imperia

Villa Grock e il suo parco

La villa fu costruita su ispirazione di Charles Adrien Wettach, clown di fama mondiale noto con il nome di “Grock”, il quale immaginò per questo luogo forme estrose ed eclettiche affinché diventasse un vero e proprio “Circo di Pietra”.

L’edificio, noto inizialmente come “Villa Bianca”, divenne ben presto un simbolo di eccellenza architettonica, coniugando elementi stilistici circensi, esoterici e liberty. Dopo la morte di Grock nel 1959, la villa attraversò un periodo di declino fino a quando, nel 2002, venne acquistata dalla Provincia di Imperia. Nel 2006 è stato riaperto il giardino, un’oasi verde che accoglie i visitatori con i suoi laghetti, gloriette, ponticelli e invenzioni decorative che sembrano uscire da un mondo incantato. Nel 2010, anche la villa è stata restituita al pubblico e nel 2013, all’interno della villa, è stato inaugurato il Museo del Clown.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo di M. Novaro di Imperia.

Albenga

Museo Diocesano

Il Museo si trova nel centro storico di Albenga, legandosi nello specifico all’Archivio Diocesano e al Battistero, sotto la gestione della Diocesi di Albenga-Imperia. La realizzazione del Museo Diocesano di Albenga è stata possibile grazie alla collaborazione tra diversi Enti: la Curia Vescovile di Albenga-Imperia, la Soprintendenza Archeologica, la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e la Regione Liguria. Per loro tramite è stato possibile il restauro di diverse opere d’arte presenti all’interno del Museo. Il Museo Diocesano è stato aperto al pubblico il 15 maggio 1982 e conserva al suo interno tesori legati alla cultura artistica, storica e devozionale del territorio. Il bene è diviso in sale, le quali ospitano opere d’arte di varia tipologia (affreschi, arazzi, dipinti), risalenti al periodo medievale.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo Albenga 1.

La Spezia

Centro Arte Moderna e Contemporanea (CAMeC)

Il CAMeC – Centro Arte Moderna e Contemporanea sorge nel centro di La Spezia, a due passi dai giardini pubblici e dal lungomare che apre sul Golfo dei Poeti. Il palazzo che ospita il CAMeC vanta una ricca storia e profondi mutamenti di funzione. L’edificio, risalente al 1879, nasce originariamente come scuola elementare femminile, rispondendo alle esigenze educative della città in forte crescita. Nel 1923 l’immobile cambia radicalmente destinazione, venendo convertito in sede del Tribunale civile e penale, ruolo che ha mantenuto per decenni. Successivamente, con il trasferimento degli uffici giudiziari in una nuova sede, la struttura ha trovato un prestigioso riscatto civico: dopo importanti interventi di recupero, nel 2004 l’edificio ha aperto le sue porte come museo, votato ad accogliere le collezioni d’arte moderna e contemporanea della città.

Il patrimonio del CAMeC – Centro Arte Moderna e Contemporanea si fonda sulle storiche opere del Premio del Golfo (ideato nel 1933 dai futuristi Marinetti e Fillia) e sulle importanti donazioni Cozzani e Battolini, che arricchiscono il museo con migliaia di pezzi tra dipinti e sculture del Novecento. A queste si aggiungono le continue acquisizioni e le opere site-specific, come le celebri toilette d’artista (installazioni permanenti in cui i servizi igienici diventano spazi d’autore). Il museo unisce l’eccellenza artistica alla massima inclusività grazie alla recente Accessibility Room, realizzata tramite i fondi del PNRR (bando per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive). La sala offre un percorso multisensoriale e tattile (“Vedere ad occhi chiusi”), affiancato da segnaletica plantare, didascalie in braille e a rilievo, postazioni multimediali e contenuti in LIS, garantendo a tutti un’esperienza museale aperta e partecipativa