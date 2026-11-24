Il Comune organizza e promuove diverse iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni della donna dal punto di vista culturale e sociale

Sanremo. In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” del 25 novembre, il Comune di Sanremo organizza e promuove diverse iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni della donna dal punto di vista culturale e sociale e favorire il dibattito e la riflessione sulle tante violenze fisiche e psicologiche che le donne subiscono ancora.

«La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne rappresenta un momento fondamentale di riflessione collettiva – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara –. Per questo motivo, attraverso la rete costruita con le scuole, le associazioni del territorio e il Centro Antiviolenza, vogliamo lanciare un messaggio chiaro, soprattutto alle nuove generazioni: il rispetto e la parità si costruiscono partendo dalla cultura e dall’educazione».

Martedì 25 novembre si svolgeranno le seguenti iniziative:

– dalle 8.30 e sino al pomeriggio, piazza Colombo: esposizione di 41 sedie, ognuno rappresentante una vittima di femminicidio (a cura di associazione di comitato Coldirodi In e dell’assessorato alle Politiche Sociali)

– ore 9.15, area antistante il Casinò (scalinata): “Disarmiamo la violenza. La voce dei giovani contro la violenza sulle donne” organizzata da Fidapa BPW Italy Sezione di Sanremo con il patrocinio del Comune di Sanremo, il coinvolgimento del Centro Provinciale Antiviolenza e la collaborazione di Casinò, Tavolo Giovani, Accademia di Belle Arti di Sanremo, Zonta Sanremo e Inner Wheel Club Sanremo. Saranno esposti un’installazione artistica, ideata e realizzata dall’Accademia di Belle Arti e gli elaborati degli studenti delle scuole superiori: i più significativi verranno premiati. In caso di pioggia, l’evento si svolgerà al Roof del Teatro Ariston.

– ore 10, mercato annonario: campagna di sensibilizzazione organizzata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS -APS (sezione territoriale di Imperia), con la partecipazione di alcune classi superiori dell’istituto Colombo, del Centro Provinciale Antiviolenza, del Lions Club Sanremo Host e con la collaborazione di Confesercenti Sanremo.

– ore 10: Palazzo Roverizio, convegno “Oltre il silenzio”. L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività dell’Assessorato alle Politiche Sociali, propone un momento di confronto e approfondimento sui temi della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne, con il contributo di esperti, professionisti e rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni. Il convegno è organizzato dal Comune di Sanremo in qualità di ente capofila del Centro Antiviolenza Provinciale ISV (Imperia, Sanremo, Ventimiglia), accreditato presso Regione Liguria.

Inoltre, mercoledì 25 novembre verrà esposta presso le timbratrici di Palazzo Bellevue e delle sedi comunali distaccate, un volantino contenente una poesia, con l’obiettivo di diffondere un messaggio di sensibilizzazione e riflessione sul tema della parità di genere. L’iniziativa nasce nell’ambito delle attività che il Comune sta portando avanti per il conseguimento della Certificazione sulla Parità di Genere e riflette un percorso più ampio volto a promuovere una cultura organizzativa fondata sul rispetto, sull’inclusione, sulle pari opportunità e sulla valorizzazione delle persone, senza alcuna distinzione di genere.