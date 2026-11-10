Sanremo. “Curare non significa sempre guarire. Significa non lasciare mai solo nessuno”. È il messaggio lanciato da ATSL – Area 1 (Asl1) in occasione della Giornata Nazionale delle Cure Palliative, in programma domani, mercoledì 11 novembre. Un’iniziativa volta a sensibilizzare la comunità sull’importanza di un’assistenza incentrata sulla dignità del paziente, la qualità della vita e il supporto continuo ai familiari.

Le cure palliative rappresentano interventi specialistici rivolti a persone colpite da patologie oncologiche e non oncologiche in fase avanzata o evolutiva. Oltre alla gestione del dolore fisico e dei sintomi, il percorso affronta i bisogni emotivi, psicologici e relazionali del paziente e di chi gli sta accanto.La Rete Locale di Cure Palliative nel Ponente

Sul territorio dell’imperiese, la Rete Locale di Cure Palliative di ATSL – Area 1 si struttura su due modalità complementari:

Assistenza domiciliare: tre distretti territoriali garantiscono l’intervento di équipe multiprofessionali a casa del paziente, lavorando in sinergia con i Medici di Medicina Generale e i servizi territoriali.

tre distretti territoriali garantiscono l’intervento di équipe multiprofessionali a casa del paziente, lavorando in sinergia con i Medici di Medicina Generale e i servizi territoriali. Hospice di Sanremo: una struttura protetta situata presso la Fondazione Borea (via Borea 57), dotata di 10 posti letto in camere singole pensate per accogliere il paziente e consentire la presenza dei familiari in un ambiente intimo.

Le voci della direzione

«Quando parliamo di cure palliative, parliamo del diritto della persona a essere accompagnata con dignità e ascolto – sottolinea la dr.ssa Violini, direttrice della Struttura Complessa Cure Palliative e Hospice di ATSL – Area 1. Non si tratta di un’ultima spiaggia o di una rinuncia, ma di una cura attiva che allevia la sofferenza e restituisce valore ad ogni momento, ricordando l’insegnamento di Cicely Saunders: dare vita ai giorni, non solo giorni alla vita».

Il dr. Marino Anfosso, direttore di ATSL – Area 1, evidenzia il valore di sistema: «La qualità di un servizio sanitario si misura nella capacità di stare vicino alle persone nei momenti di massima fragilità. Attraverso la rete territoriale e l’Hospice vogliamo offrire continuità assistenziale e prossimità alle famiglie dell’imperiese, affinché nessuno si senta abbandonato».Incontro con le associazioni e informazioni utili

Per favorire il confronto e superare reticenze ancora diffuse sul tema, domani, mercoledì 11 novembre alle ore 14:30, l’Hospice di Sanremo ospiterà un incontro con le associazioni del territorio. L’iniziativa mira a rafforzare l’integrazione tra i professionisti della sanità e le realtà del volontariato locale.