Giornata mondiale del Diabete, le iniziative in Liguria

Genova. Si celebra il 14 novembre la Giornata mondiale del Diabete promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Azienda Tutela della Salute Liguria organizza in tutta la regione campagne informative e incontri con specialisti. “Agire precocemente sul diabete” è il tema scelto per l’edizione 2026. L’obiettivo è quello di promuovere la consapevolezza sull’importanza di riconoscere tempestivamente la malattia, favorire la diagnosi precoce e intervenire sui fattori di rischio.

«Le Case della Comunità e i presidi sociosanitari diventano, ancora una volta, punto di riferimento per le attività di informazione e prevenzione. – dichiara Marco Damonte Prioli, Direttore Generale di ATS Liguria -Anche in occasione della Giornata Mondiale del Diabete si svolgeranno decine di iniziative in tutta la Liguria. La presa in carico dei cittadini inizia prima della diagnosi, anche grazie a queste importanti occasioni di incontro e di ascolto».

«Da oggi e per l’intera settimana, grazie alle professioniste e ai professionisti di ATSL, con il contributo importante di associazioni ed enti del terzo settore, daremo spazio alla prevenzione del Diabete – dichiara Pierluigi Vinai, Direttore Sociosanitario di ATS Liguria – invitiamo a partecipare alle iniziative, che saranno tutte gratuite e ad accesso diretto».

Le iniziative si svolgeranno in tutte le cinque aree sociosanitarie locali della Liguria.

Area sociosanitaria locale 1

La prima iniziativa si è tenuta questa mattina presso la Casa della Comunità di Ventimiglia, dove presone tra i 45 e i 65 anni hanno partecipato a uno Screening glicemico e ad attività di sensibilizzazione.

Martedì 10 novembre 2026, dalle ore 15:00 alle 17:00 presso la Casa della Comunità di Imperia e giovedì 12 novembre 2026, dalle ore 15:00 alle 17:00 presso la Casa della Comunità di Imperia Screening glicemico e attività di sensibilizzazione rivolti alle persone tra i 45 e i 65 anni con familiarità o fattori di rischio.

Accanto agli incontri nelle Case della Comunità, giovedì 12 novembre si potrà partecipare a Sanremo ai gruppi di cammino promossi dall’Associazione Cuore in Movimento, organizzati in collaborazione con ADGP. Sono previsti due livelli: un gruppo base, con percorso semplice e pianeggiante (partenza ore 9.30 da Pian di Nave, Sanremo), e un gruppo avanzato, con un percorso più lungo e impegnativo (partenza ore 9.15 dalla vecchia stazione ferroviaria di Sanremo). Tutti i partecipanti sono invitati ad indossare una maglietta blu, colore associato alla Giornata del Diabete.

Area sociosanitaria locale 2

Sabato 14 novembre 2026 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso la Casa della Comunità di via Collodi a Savona Open Day dedicato alla prevenzione, all’informazione e alla sensibilizzazione sul diabete. Alla giornata collaborerà anche l’Associazione Savonese Diabetici, che sarà presente per fornire informazioni sulle proprie attività e contribuire alla campagna di sensibilizzazione.