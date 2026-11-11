Giornata mondiale dei Poveri, a Imperia messa con il vescovo Borghetti
Messa alla Sacra Famiglia, “aperiCaritas” con gli ospiti della mensa e raccolta alimentare nei supermercati aderenti
Imperia. Una messa presieduta dal vescovo Guglielmo Borghetti e un momento conviviale alla Locanda del Buon Samaritano. Sono gli appuntamenti organizzati in città in occasione della decima Giornata mondiale dei Poveri, in programma domenica 15 novembre, per richiamare l’attenzione sulle difficoltà economiche e promuovere gesti concreti di solidarietà.
Alle 18, nella chiesa della Sacra Famiglia, monsignor Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga-Imperia, presiederà la funzione religiosa. Al termine, i partecipanti si sposteranno alla Locanda del Buon Samaritano per un «Apericaritas», un rinfresco condiviso con gli ospiti abituali della mensa.
L’iniziativa sarà preceduta, sabato 14 novembre, dalla Colletta del Banco Alimentare. Nei punti vendita aderenti, i volontari inviteranno i clienti a donare una parte della propria spesa a favore delle famiglie che attraversano situazioni di disagio. Due occasioni per offrire vicinanza chi ne ha bisogno, attraverso la raccolta di generi alimentari e la condivisione di un pasto.