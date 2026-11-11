Giornata mondiale dei Poveri, a Imperia messa con il vescovo Borghetti

Imperia. Una messa presieduta dal vescovo Guglielmo Borghetti e un momento conviviale alla Locanda del Buon Samaritano. Sono gli appuntamenti organizzati in città in occasione della decima Giornata mondiale dei Poveri, in programma domenica 15 novembre, per richiamare l’attenzione sulle difficoltà economiche e promuovere gesti concreti di solidarietà.