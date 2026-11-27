Imperia. Da Sanremo a Imperia, un programma di appuntamenti per promuovere la cultura della prevenzione, favorire la diagnosi precoce e contrastare pregiudizi e disinformazione. In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, che ricorre il 1° dicembre, Atsl – Area 1 promuove e partecipa a diverse iniziative dedicate alla prevenzione dell’Hiv e delle infezioni sessualmente trasmissibili, alla sensibilizzazione della popolazione e al contrasto dello stigma.

Screening gratuiti a Sanremo e Imperia

Portare la prevenzione tra le persone, facilitando l’accesso ai test e alle informazioni: è questo l’obiettivo dei due appuntamenti che vedranno impegnati gli infettivologi e il personale sanitario della SC Malattie Infettive di Area 1, in concomitanza con le iniziative promosse dall’Associazione M.I.A. Imperia Arcigay:

Domenica 29 novembre, a Sanremo, dalle ore 14 alle 19, in via Matteotti, davanti al Cinema Centrale;

Sabato 12 dicembre, a Imperia, dalle ore 14 alle 19, in piazza San Giovanni.

In entrambe le occasioni sarà allestito un infopoint presso il quale sarà possibile effettuare gratuitamente test di screening per HIV ed epatiti virali B e C (HBV e HCV), ricevere materiale informativo e preservativi, confrontarsi con i professionisti sanitari e conoscere le attività dell’Ambulatorio PrEP (profilassi pre-esposizione all’HIV) e i percorsi di screening disponibili presso le strutture ospedaliere di Area 1.

«Oggi disponiamo di strumenti di prevenzione, diagnosi e trattamento estremamente efficaci, ma l’HIV continua a rappresentare una sfida importante per la sanità pubblica – sottolinea il dr. Giovanni Cenderello, direttore della SC Malattie Infettive di ATSL – Area 1 e vicepresidente della SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) – È quindi fondamentale continuare a investire nell’informazione, favorire l’accesso ai test e diffondere la conoscenza degli strumenti di prevenzione oggi disponibili. Altrettanto importante è contrastare lo stigma e la disinformazione, che rappresentano ancora una barriera alla diagnosi precoce e all’accesso alle cure. Le iniziative sul territorio rispondono proprio alla volontà di avvicinare i servizi sanitari alle persone, creando occasioni di confronto e sensibilizzazione».

“Un caffè con l’infettivologo”: salute, affettività e inclusione

Un’attenzione particolare è stata riservata alle persone con disabilità attraverso l’iniziativa “Un caffè con l’infettivologo”, realizzata il 25 novembre dal Servizio Percorsi e Residenzialità Disabili in collaborazione con la SC Malattie Infettive. In un contesto informale e conviviale, quello di un bar, il dr. Giovanni Cenderello, insieme agli educatori e a un’infermiera, ha risposto alle domande formulate in forma anonima da un gruppo di persone adulte con disabilità sui temi della sessualità, dell’affettività e della prevenzione. La scelta di un luogo di socializzazione quotidiana nasce dalla volontà di affrontare con naturalezza tematiche ancora troppo spesso circondate da tabù, soprattutto quando riguardano le persone con disabilità. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei percorsi educativi individuali e di gruppo finalizzati a rispondere ai bisogni affettivi, relazionali e sessuali delle persone con disabilità, promuovendo consapevolezza, autodeterminazione e inclusione.

Aggiornamento scientifico e sensibilizzazione

Il 27 e 28 novembre ATSL – Area 1 partecipa, con il patrocinio e il contributo di numerosi professionisti in qualità di relatori, al convegno “Oltre l’infezione: strategie integrate di prevenzione e terapia”, in programma a Sanremo nell’ambito dei progetti “Genova – Sanremo: Fast Track Cities” e “Sanremo Stop HIV e HCV City”. Il 30 novembre, inoltre, il dr. Giovanni Cenderello parteciperà, presso il Teatro Gerolamo di Milano, a “HIVoice”, evento conclusivo del podcast e della campagna HIV up!, promossa da ICAR, SIMIT e 19 associazioni di pazienti e volontariato per contrastare stigma, disinformazione e diagnosi tardive attraverso testimonianze, momenti di confronto e linguaggi artistici. Inoltre, il 1° dicembre la dr.ssa Rachele Pincino (infettivologa Malattie Infettive Area 1) parteciperà al congresso organizzato a Genova dall’Associazione Donne Medico “Update in Hiv: nuove prospettive in ottica di genere” presso la sede dell’ordine dei medici di Genova.

Gli ospedali si illuminano di rosso

In occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS, anche gli ospedali di Imperia e Sanremo si illumineranno di rosso, un gesto simbolico per richiamare l’attenzione della collettività e testimoniare l’impegno dell’Azienda.