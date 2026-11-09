Giancarlo De Cataldo ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo con “Delitto in cornice”

Giancarlo De Cataldo (Taranto, 1956) è magistrato, drammaturgo e sceneggiatore. È autore di bestseller di grande successo tra cui “Romanzo criminale” (vincitore del Premio Scerbanenco nel 2003 e da cui sono stati tratti il celebre film di Michele Placido e la serie tv) e “Suburra” (scritto insieme a Carlo Bonini), oltre a collaborare regolarmente con diverse testate giornalistiche narrative e d’informazione.