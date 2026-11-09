Giancarlo De Cataldo ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo con “Delitto in cornice”
Martedì 10 novembre alle 16:30 l’ex magistrato e celebre autore di “Romanzo criminale” e “Suburra” presenterà la nuova indagine del PM melomane Manrico Spinori ambientata nel mondo dell’arte contemporanea.
Sanremo. Proseguono gli appuntamenti della stagione autunnale dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo. Martedì 10 novembre, alle ore 16.30, lo scrittore ed ex magistrato Giancarlo De Cataldo sarà ospite della rassegna per presentare il suo nuovo romanzo “Delitto in cornice. Un caso per Manrico Spinori” (Einaudi).
Nel nuovo libro della serie, il mondo dell’arte contemporanea romana viene sconvolto dall’inquietante morte di Verena Rex, controversa artista esperta in scarificazione, rinvenuta senza vita con un taglio alla giugulare nel capannone in cui filmava le sue performance. Con il computer e il cellulare della vittima scomparsi e un mercato dell’arte dove le quotazioni salgono vertiginosamente, spetterà all’imperturbabile PM melomane Manrico Spinori — affiancato da una squadra investigativa composta interamente da donne — far luce sull’intricato mistero ed evitare i passi falsi.
Giancarlo De Cataldo (Taranto, 1956) è magistrato, drammaturgo e sceneggiatore. È autore di bestseller di grande successo tra cui “Romanzo criminale” (vincitore del Premio Scerbanenco nel 2003 e da cui sono stati tratti il celebre film di Michele Placido e la serie tv) e “Suburra” (scritto insieme a Carlo Bonini), oltre a collaborare regolarmente con diverse testate giornalistiche narrative e d’informazione.
L’evento si inserisce nel programma di novembre dei Martedì Letterari promossi dal Casinò matuziano, che vedono la partecipazione di importanti figure del panorama culturale italiano tra cui Donatella Alfonso, Giacinta Cavagna di Gualdana, Domenico Calabria, Francesco De Nicola e Marino Magliani.