L’evento, ospitato al Padiglione Jean Nouvel della Fiera del Mare, nel Waterfront di Levante, si è svolto nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 novembre, richiamando migliaia di appassionati delle due ruote

Genova. Oltre 3mila presenze tra motociclisti e appassionati, arrivati da tutta Italia e da diversi Paesi europei, per HOG Inverno 2026, il raduno nazionale della comunità Harley-Davidson tornato a Genova dopo dieci anni. Tra gli appuntamenti più attesi della manifestazione, la grande parata cittadina che nel pomeriggio di oggi ha attraversato alcune delle principali vie del capoluogo ligure, con la partecipazione dell’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, salito in sella a una delle moto del corteo.

L’evento, ospitato al Padiglione Jean Nouvel della Fiera del Mare, nel Waterfront di Levante, si è svolto nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 novembre, richiamando migliaia di appassionati delle due ruote.

Il corteo è partito dalla Fiera del Mare e ha attraversato corso Italia, viale Brigate Partigiane, piazza Dante, piazza De Ferrari e via XX Settembre, per poi fare ritorno al Waterfront. Proprio in piazza De Ferrari i motociclisti sono stati accolti da un messaggio di benvenuto trasmesso sul maxischermo di Regione Liguria.

«Da appassionato di moto, è stato particolarmente emozionante partecipare in prima persona a questa grande parata e condividere la passione per le due ruote con motociclisti provenienti da tutta Italia e dall’estero», ha dichiarato Lombardi.

L’assessore ha sottolineato anche la ricaduta turistica dell’iniziativa, evidenziando come il ritorno di HOG Inverno dopo dieci anni confermi la possibilità di ospitare in Liguria manifestazioni di richiamo anche nei mesi autunnali, con benefici per le attività economiche del territorio.

«Il mototurismo è un segmento sul quale stiamo investendo con convinzione – ha aggiunto – come dimostra il progetto presentato recentemente a EICMA insieme al Piemonte, con 19 itinerari che collegano mare, borghi, entroterra e montagne. Vogliamo valorizzare sempre di più questa forma di turismo, che permette di scoprire le bellezze della Liguria durante tutto l’anno».