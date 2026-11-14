Futuro Nazionale, prima assemblea provinciale a Sanremo. Pregnolato: «Interlocutore naturale il centrodestra»

La riunione arriva a pochi giorni dalle nuove nomine decise dal coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, su mandato di Vannacci, nell’ambito della strutturazione del movimento in Liguria. A Pregnolato è stata affidata la responsabilità della provincia di Imperia, mentre il coordinamento regionale fa capo al consigliere regionale Gianmarco Medusei, affiancato dal vicario Ventimiglia.

«Innanzitutto desidero ringraziare il generale Roberto Vannacci e il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni per la fiducia accordata per questo importante incarico, arrivato in sintonia con i nostri rappresentanti regionali – dichiara Guido Pregnolato –. Il nostro compito adesso è strutturare il partito a livello provinciale. Dobbiamo lavorare tutti uniti, pancia a terra, per affrontare le sfide che ci attendono».

Il primo banco di prova sarà proprio la costruzione di una rete territoriale capace di coinvolgere militanti e nuovi aderenti. Una fase che, secondo il responsabile provinciale, è già in corso attraverso iniziative pubbliche, gazebo e tesseramento. «Continueremo a essere presenti e radicati sul territorio con le nostre iniziative e le campagne di tesseramento – spiega Pregnolato –. Ci accorgiamo che l’interesse sta crescendo, perché nascono nuovi circoli e comitati. Pochi giorni fa ne sono stati costituiti altri due, uno ad Arma di Taggia e uno nella zona di Ventimiglia. Sempre più persone ci chiedono di entrare in questo nuovo partito e noi continuiamo a lavorare per crescere».

Ma è soprattutto sul rapporto con gli altri partiti del centrodestra che Pregnolato chiarisce la posizione politica di Futuro Nazionale. «La linea è quella indicata più volte dal generale Vannacci. Noi siamo una destra pura, senza compromessi. Abbiamo delle linee rosse invalicabili. Ovviamente il nostro interlocutore naturale deve essere il centrodestra».

Quanto alle future alleanze in occasione delle elezioni amministrative, il neo responsabile provinciale preferisce non anticipare scelte. «È ancora presto per parlare di amministrative e di alleanze. Siamo un partito appena nato e la mia nomina è arrivata domenica sera. Certamente saremo pronti con il nostro simbolo, seguendo la linea dettata dai rappresentanti nazionali e regionali. Non abbiamo nessun timore e lavoreremo fin da subito per farci trovare preparati».

A sottolineare il significato politico della prima assemblea è anche Daniele Ventimiglia, che evidenzia come quella sanremese rappresenti la prima riunione provinciale di Futuro Nazionale organizzata in Liguria. «È un momento emozionante, perché si tratta della prima assemblea provinciale in Liguria – afferma Ventimiglia –. Sarà un incontro costruttivo, anche perché ci avviciniamo alle elezioni politiche del 2027. Dobbiamo procedere tutti uniti, senza escludere nessuno. Tutti avranno i loro giusti spazi e siamo convinti che il partito crescerà in tutto il territorio ligure».

Per Ventimiglia, la nomina a vicario regionale comporta un impegno che va oltre i confini della provincia di Imperia, estendendosi anche ai territori di Savona, Genova e La Spezia. Un ruolo che intende affiancare all’attività politica sanremese, mantenendo l’attenzione sulle questioni cittadine. «Sanremo è uno dei Comuni più importanti della Liguria, con un bilancio significativo. La città ha bisogno di infrastrutture e di crescere. Il mio impegno è sempre stato quello di portare un’opposizione costruttiva, senza rinunciare alle critiche quando ritengo necessario intervenire», osserva.

Il vicario regionale si sofferma anche sulle adesioni al nuovo movimento, che stanno interessando esponenti provenienti da differenti esperienze politiche. «Abbiamo diversi esponenti che arrivano dagli altri partiti, soprattutto dal centrodestra. Ci sono persone provenienti dalla Lega, da Fratelli d’Italia, ma anche da forze più moderate come Forza Italia – spiega Ventimiglia –. Siamo aperti a tutti, perché quello che conta è la bontà delle idee. Lavoriamo per i cittadini».