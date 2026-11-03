Furgoncino in svolta si scontra con uno scooter in corso Inglesi

Sanremo. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in corso Inglesi, dove un furgoncino e uno scooter sono rimasti coinvolti in uno scontro.

L’emergenza è scattato poco dopo le 15.10. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia locale, il furgoncino stava effettuando una manovra di svolta quando si è scontrato con lo scooter che stava scendendo lungo corso Inglesi. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che nell’impatto ha riportato traumi agli arti.