Due integrazioni che allargano contemporaneamente l’ambizione e il costo dell’operazione, ma che potrebbero rafforzarne anche la sostenibilità economica. A spingere in questa direzione è in particolare l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella, da anni tra i sostenitori più convinti del ritorno della funivia e interlocutore diretto, insieme al sindaco Alessandro Mager, dell’architetto Carlo Cillara Rossi e dell’avvocato Alessandro Comola: i due esperti che si sono presi a cuore l’operazione.

Il risultato dell’ultimo incontro è un progetto che non guarda più soltanto alla ricostruzione del collegamento tra centro, Campo Golf e San Romolo, ma prova a recuperare per intero la vocazione della storica Sanremo-Monte Bignone e, contemporaneamente, a ridisegnare una parte importante del centro cittadino.

La novità più concreta è già diventata un primo elaborato progettuale. Si chiama “Sanremo FuniCityParking – Piazza del Mercato” e prevede la realizzazione di tre livelli interrati sotto l’attuale piazza compresa tra il mercato annonario, via Martiri della Libertà e la futura sede della polizia municipale. L’obiettivo indicato dai progettisti è realizzare 280 posti auto, distribuiti indicativamente in 94 stalli al primo piano interrato, 93 al secondo e altrettanti al terzo, ai quali si aggiungerebbero 32 posti per motocicli. Ingresso e uscita delle auto sono ipotizzati sul fronte di via Martiri della Libertà. Una soluzione che dovrà però essere sottoposta a uno specifico studio viabilistico. Non siamo quindi davanti a un progetto definitivo. Ma a una prima risposta tecnica alla richiesta arrivata dal Comune.

L’idea recupera, aggiornandola radicalmente, un vecchio progetto elaborato anni fa dall’ingegner Pierantonio Delaude di Sanremo e rimasto sulla carta. Quelle tavole prevedevano già di sfruttare il sottosuolo del mercato annonario per realizzare un’autorimessa, mantenendo sopra le funzioni commerciali. I nuovi progettisti hanno ripreso quel principio e lo hanno trasformato in un intervento più ampio, legato direttamente alla rinascita della funivia.

L’altra faccia del parcheggio è ciò che accadrebbe sopra. Le auto oggi presenti a raso verrebbero trasferite nei tre piani sotterranei e piazza del Mercato diventerebbe uno spazio prevalentemente pedonale, verde e aperto. I rendering mostrano alberature, percorsi pedonali, aree di sosta, spazi per eventi e una nuova relazione tra il Mercato annonario e il quartiere. Il concept si inserisce in un ragionamento più ampio che l’amministrazione ha già iniziato a sviluppare sulla futura riqualificazione per lotti del mercato annonario. Un dossier distinto da quello della funivia, ma che potrebbe trovare proprio nell’intervento sul sottosuolo e sulla piazza una nuova occasione di integrazione. La filosofia è semplice: non costruire soltanto un parcheggio a servizio della funivia, ma utilizzare la nuova infrastruttura come leva per recuperare un pezzo di città, sottraendolo alle auto per consegnarlo ai pedoni.

Da qui anche il possibile peso economico dell’autorimessa. I ricavi della sosta potrebbero infatti diventare una delle componenti del futuro piano economico-finanziario del project financing, contribuendo a sostenere un investimento che, con l’estensione verso Monte Bignone, è destinato inevitabilmente a crescere.

Il nuovo studio affronta inoltre uno dei problemi più delicati emersi negli incontri precedenti: come portare i passeggeri dalla quota della piazza alla stazione di partenza della funivia, localizzata nell’antica sede, che oggi ospita l’asilo Mary Poppins. L’ipotesi inizialmente considerata più semplice prevedeva di attraversare l’immobile nel quale avranno sede gli uffici del nuovo comando di polizia municipale, per uscire sul lato opposto e raggiungere con ascensori il piano della stazione. Quella soluzione non è stata giudicata praticabile.

Il concept elaborato dopo l’ultimo confronto prevede quindi un percorso differente. La cabina elettrica esistente verrebbe ricollocata e al suo posto sorgerebbe un sistema di ascensori capace di portare i passeggeri dalla quota della piazza a quella superiore. Da lì partirebbe una passerella panoramica coperta, completamente separata dal nuovo comando dei vigili, fino alla futura stazione funiviaria. Il rendering è forse l’immagine più efficace della nuova impostazione: a valle il mercato annonario e la nuova piazza pedonale, al centro la torre degli ascensori, quindi il collegamento sospeso e, sul versante a monte, la stazione dalla quale inizierebbe la salita verso le alture. In questo modo parcheggio, mercato, piazza e funivia diventerebbero parti di uno stesso sistema.

La seconda richiesta avanzata dall’amministrazione è ancora più significativa dal punto di vista simbolico. Monte Bignone deve tornare nel progetto. La manifestazione di interesse depositata nei mesi scorsi da Cillara Rossi e Comola era stata costruita su un collegamento in due tronchi tra il centro cittadino, il Campo Golf e San Romolo. La vetta, almeno nella prima fase, era stata esclusa per contenere lunghezza, complessità e investimento. Il Comune ha ora chiesto ai progettisti di tornare a studiare l’intera linea storica. Significa aggiungere al progetto il collegamento San Romolo-Monte Bignone e riportare la nuova infrastruttura alla destinazione che per decenni aveva reso celebre Sanremo nel mondo degli impianti a fune.

La richiesta comporta però conseguenze economiche rilevanti. Il precedente studio Cillara Rossi-Comola, limitato a San Romolo, stimava già oltre 77 milioni di euro per un impianto “va e vieni” lungo circa 5,7 chilometri. L’estensione fino alla vetta imporrà ora un nuovo quadro tecnico ed economico. Non è possibile, allo stato attuale, attribuire un costo alla tratta aggiuntiva. Quel che è certo è che il nuovo progetto diventa ancora più difficile da sostenere soltanto con capitali privati. Il tema dei costi merita una precisazione. Quando Ance Imperia presentò al Golf degli Ulivi, nel settembre 2023, il proprio studio per recuperare la funivia fino a Monte Bignone, la stima indicata era nell’ordine dei 10 milioni di euro. Ma si trattava di un progetto profondamente differente.

La linea Ance partiva direttamente dal Campo Golf e prevedeva una tecnologia diversa, con tre tratte verso Primi Pini, San Romolo e Bignone. Restava quindi fuori l’intero collegamento urbano tra il centro di Sanremo e il Golf. Il progetto oggi allo studio parte invece dal cuore della città, recupera il primo tratto storico, utilizza una funivia “va e vieni” e comprende opere civili e stazioni completamente nuove. Ora si aggiungono il parcheggio sotterraneo e la richiesta di raggiungere nuovamente Monte Bignone. Mettere a confronto i 10 milioni del 2023 e i 77 milioni delle attuali stime come se si trattasse dello stesso progetto sarebbe quindi fuorviante.

Il ritorno della vetta nel dossier porta ancora una volta la firma politica di Massimo Donzella. Fu l’assessore sanremese a sostenere la presentazione dello studio Ance al Golf degli Ulivi e, l’anno successivo, a partecipare alla missione in Trentino per studiare il modello della funivia di Mezzocorona e dello Skywalk. Il principio che Donzella porta avanti da anni è che la funivia non debba essere valutata soltanto come sistema di trasporto, ma come infrastruttura capace di generare turismo durante tutto l’anno. San Romolo e Monte Bignone aprono infatti un bacino che comprende escursionismo, mountain bike e downhill, Alta Via, percorsi verso la Via del Sale, collegamenti con Piemonte e Francia e un possibile utilizzo da parte delle aziende del settore ciclistico. Il ritorno al Bignone rafforza questa impostazione. Ma rende ancora più evidente il problema principale: trovare i soldi.

Il progetto era nato attorno all’interesse di potenziali investitori privati e continua a essere costruito secondo una logica di partenariato pubblico-privato. Ma l’allungamento della linea e il crescente peso delle opere accessorie stanno rendendo sempre più evidente la necessità di un contributo pubblico. «I mesi da qui a marzo ci diranno se siamo nelle condizioni di costruire un’ipotesi concreta», è il ragionamento dell’advisor Alessandro Comola. Il nodo è il rapporto tra capitale privato, eventuali ricavi della gestione, valorizzazioni immobiliari e ricettive, parcheggio e finanziamenti pubblici. Il progetto dell’albergo a cinque stelle ipotizzato al Campo Golf rimane nel quadro generale, così come la valorizzazione delle stazioni e dei servizi collegati. Ma con una linea che potrebbe tornare a raggiungere Monte Bignone il fabbisogno finanziario assume ormai una dimensione che difficilmente potrebbe essere caricata esclusivamente sugli investitori.

È qui che torna centrale il ruolo del Governo. Il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi conosce il dossier della funivia sanremese sin dalla presentazione Ance del settembre 2023. In quell’occasione aveva inviato un videomessaggio mettendo il ministero a disposizione per approfondire l’opera. L’interlocuzione non aveva poi prodotto un finanziamento. Ora il dossier è diverso, molto più articolato e accompagnato da una manifestazione di interesse privata. Rixi è stato nuovamente interessato sull’iter in corso e i promotori stanno cercando di trasformare quel contatto in un confronto operativo. L’obiettivo dei promotori è arrivare alla primavera del 2027 con una proposta sufficientemente sviluppata sia sul fronte privato sia su quello istituzionale. «Se si vuole tentare di intercettare qualche contributo nella prossima programmazione nazionale, entro marzo o aprile bisognerà essere pronti dal lato privato e avere già avviato un’interlocuzione operativa con il Governo», aggiunge Comola.

A rendere il momento particolarmente delicato c’è anche il nuovo bilancio pluriennale dell’Unione europea. La Commissione ha già presentato la proposta per il quadro finanziario 2028-2034, che entrerà ora nella lunga fase negoziale tra istituzioni europee e Stati membri. Non esiste oggi una linea di finanziamento specifica destinata alla funivia di Sanremo, né sarebbe corretto presentarla come già disponibile. Ma il nuovo quadro mette al centro competitività, innovazione, mobilità sostenibile, investimenti territoriali e infrastrutture, con programmi più flessibili e una crescente integrazione tra fondi europei e piani nazionali e regionali. È questa la finestra sulla quale i promotori intendono lavorare. «Il tema degli impianti a fune può sembrare di nicchia – ragiona Comola – ma per l’Italia non è affatto banale. Parliamo di mobilità elettrica, turismo, sicurezza delle infrastrutture e sviluppo dei territori». L’idea è provare a presentare Sanremo non come un caso isolato, ma all’interno di una riflessione più ampia che comprende gli impianti di Rapallo, il progetto della Funivia del Mare di Imperia, il Gran Sasso e altre realtà italiane.

Il nuovo parcheggio, il collegamento pedonale alla stazione e il ritorno di Monte Bignone hanno dunque aperto una seconda fase del progetto. Da qui alla primavera i progettisti dovranno verificare innanzitutto se le richieste del Comune sono tecnicamente compatibili con il tracciato, con gli immobili esistenti e con il futuro piano economico-finanziario. Il parcheggio interrato potrebbe rappresentare una delle chiavi economiche dell’operazione. L’estensione al Bignone, al contrario, aumenta il fabbisogno di risorse ma restituisce alla funivia la sua dimensione storica e turistica più forte. È il paradosso su cui si giocheranno i prossimi mesi: più il progetto assomiglia alla grande infrastruttura che rese celebre Sanremo nel Novecento, più diventa difficile finanziarlo soltanto con logiche private. La differenza, ancora una volta, la farà la capacità di mettere insieme investitori, Comune, Regione e Stato.