Sanremo. Oltre 250 firme raccolte a sostegno della proposta di legge che prevede il divieto di indossare il velo integrale nei luoghi pubblici. È il bilancio dei gazebo organizzati sabato 28 novembre da Fratelli d’Italia a San Lorenzo al Mare, Bordighera e nella città dei fiori.

L’iniziativa rientra nella campagna nazionale “Nessuna resti nascosta”, promossa dal partito a sostegno del provvedimento contro il separatismo e l’integralismo islamico, che contempla il divieto di indossare burqa e niqab.

«Sono molto soddisfatto della risposta dei cittadini. Oltre 250 firme in una sola giornata, in tre comuni della nostra provincia, dimostrano quanto sia sentito il tema della libertà e della dignità delle donne. Ho sottoscritto anch’io la petizione, convinto che questa proposta sia un passo concreto per affermare questi principi», dichiara il senatore Gianni Berrino, presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

«Ringrazio tutti coloro che si sono fermati a firmare e a confrontarsi con noi. Un ringraziamento particolare va ai segretari e ai coordinamenti cittadini di San Lorenzo al Mare, Bordighera e Sanremo e a tutti i militanti che hanno contribuito alla riuscita della giornata», aggiunge Berrino.